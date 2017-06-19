Кубок Конфедераций при пустых трибунах: почему?

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» прошёл матч-открытие Кубка Конфедераций — 2017. Первое, что бросилось в глаза — «проплешины» на трибунах. Фото:

В минувшие выходные стартовал Кубок Конфедераций – 2017. Первые матчи провели команды из обеих групп, все города-хозяева турнира уже приняли первых гостей.

Матч-открытие Кубка Конфедераций – 2017 уже состоялся в Санкт-Петербурге. Первое, что бросилось в глаза – проплешины на трибунах. Казалось бы, «Турнира чемпионов» Россия ждала с большим нетерпением, а на деле оказалось, что даже на стартовый матч с участием национальной сборной не удалось собрать аншлаг.

– Да, телевизионная картинка не обманула. За воротами, куда продавались самые дешёвые билеты, практически не было свободных мест, а вот центральные трибуны пустовали. Во втором тайме по стадиону объявили, что на матче присутствуют 50 250 зрителей, – рассказал «ОГ» секретарь Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Андрей Андреев, который присутствовал на матче в Санкт-Петербурге.

Вместимость арены на Крестовском острове составляет 68 тысяч, то есть примерно 18 тысяч мест были свободными. Такая же картина прослеживалась и в Москве, и в Казани. Если матч Камерун – Чили можно отнести к разряду не самых интересных игр и именно с этой причиной связать плохую заполняемость «Открытия-Арены» в столице (33 492 зрителя при вместимости арены 45 тысяч), то матч Португалия – Мексика обещал быть интригующим. Однако в Казани посмотреть вживую на Криштиану Роналду и других звёзд мирового футбола пришли 34 372 зрителя, цифра также далека от аншлага.

Билеты четвёртой категории раскупались зрителями активно, а самые дорогие билеты до сих пор находятся в продаже. Фото: официальный сайт ФИФА

Как писала «ОГ», многие болельщики столкнулись с проблемой, связанной с оформлением билетов через официальный сайт ФИФА. Процедура довольно сложная, особенно для людей старшего поколения.

Помимо этого, есть ещё одна проблема – высокая цена. Да, любители футбола скажут, что 960 рублей за матч Кубка Конфедераций – именно столько стоит самый дешёвый билет – не такие уж огромные деньги. Однако эти билеты довольно быстро раскупили, а в продаже остались билеты стоимостью от 5 000 рублей. Вот это уже для россиян сумма приличная, с которой не каждый готов расстаться. Вот и получается, что на стадионах во всех городах – проплешины.

Через год в России пройдёт чемпионат мира, а Кубок Конфедераций является его своебразной репетицией. И пока эта репетиция заставляет переживать. Во всяком случае по части посещаемости матчей.