Впервые с 1983 года легкоатлеты Свердловской области не выступят на чемпионате мира

Руководитель спортклуба «Луч» и один из локомотивов развития лёгкой атлетики в регионе Рафаил Карманов. Фото: Владимир Васильев

В августе этого года в Лондоне состоится чемпионат мира по лёгкой атлетике, в котором впервые в истории этого вида спорта не будет представителей Свердловской области. Это второй крупный турнир (после Олимпиады-2016 в Рио), который пропускают уральские легкоатлеты. Самый сильный удар нанесён по представителям екатеринбургского спортклуба «Луч», на протяжении многих лет делегировавших своих атлетов в сборную России для участия в главных стартах сезона. Уже два года они ждут разрешения от спортивных функционеров выступить на международных соревнованиях

В прошлое воскресенье, 23 июля, закончился срок для выполнения нормативов, необходимых для попадания на чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт 4–13 августа в Лондоне (Великобритания). Единственной из спортсменок Свердловской области, кто мог поехать на эти соревнования, была екатеринбурженка Ксения Аксёнова,специализирующаяся в беге на 400 метров.

Стоит напомнить, что после ряда допинговых разоблачений в ноябре 2015 года членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было временно приостановлено. Из-за этого российские атлеты не могли участвовать в международных стартах.

В январе 2017 года IAAF опубликовала критерии получения индивидуального допуска к международным соревнованиям для российских спортсменов. За последние полгода специальная комиссия, созданная IAAF, допустила до международных стартов в нейтральном статусе (то есть запрещая представлять страну) 49 российских легкоатлетов. В их числе оказались две представительницы Свердловской области — Ксения Аксёнова (Усталова) и Алёна Мамина (Тамкова). И если Мамина сейчас находится в декрете, то вот Аксёнова имела реальную возможность пробиться на чемпионат мира.

— У нас в регионе много кандидатов в сборную России, — говорит вице-президент областной легкоатлетической федерации, руководитель спортклуба «Луч» Рафаил Карманов. — Так, в Рио отобрались пять наших спортсменов (Юлия Пидлужная, Ксения Аксёнова, Павел Тренихин, Алёна Мамина и Артём Денмухаметов), но из-за отстранения ВФЛА никто из них в Бразилии не выступил. В этом году в Лондоне могли выступить как минимум два-три наших легкоатлета. В связи со всей этой продолжающейся ситуацией с недопуском к международным стартам российских спортсменов шанс был лишь у Аксёновой. Но ей хорошо подготовиться к летним стартам помешала травма.

При нормативе чемпионата мира в беге на 400 м — 52,10 сек., Аксёнова трижды за лето не сумела превысить этот результат: Мемориал братьев Знаменских (2 июля, Жуковский) — 52,89, Кубок России (15 июля, Ерино) — 52,43 и «Гераклиада» (22 июля, Москва) — 52,48.

Таким образом, впервые в истории на чемпионате мира (с 1983 г.) по лёгкой атлетике не выступит ни один легкоатлет из Свердловской области. До этого никто из уральских бегунов не был допущен до Игр-2016 в Рио. Пропуск второй год подряд главного старта сезона бьёт не только по моральному состоянию спортсменов, но и по их кошельку. Щедрых бонусов из Москвы или Свердловской области ждать не приходится.

— Самые большие стипендии выделяются призёрам чемпионатов мира и Европы, — поясняет Карманов. — Но вся загвоздка в том, что эти результаты нужно подтверждать каждый год. Из-за отстранения, естественно, об этом и речи быть не может. Так что спортсмены получают по минимуму. Да и то если завоёвывают медаль чемпионата России.

Вместе с тем вице-президент легкоатлетической федерации не склонен драматизировать ситуацию. Кроме нынешних звёзд в ближайшее время на первые роли в сборной России должны выйти молодые уральские атлеты — Вероника Червинская (барьерный спринт), Глеб Егоров (спринт), Наталья Поспелова(метание молота) и другие. Вот только жаль, что они вынуждены в течение последних двух лет вариться в собственном соку. И когда они будут допущены до международных стартов — тоже не ясно.

В отсутствие допуска к международным соревнованиям российским атлетам остаётся соревноваться на внутренних стартах. В карьере лидеров это если не шаг назад, то уж точно топтание на месте. Фото: Александр Зайцев

Кстати Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила участие 19 россиян на чемпионате мира в Лондоне. Эти спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, а не под флагом России. Согласно правилам, нейтральные спортсмены должны выступать в Лондоне в форме, одобренной IAAF. На теле и одежде атлета не должно быть никаких опознавательных знаков и цветов флага его страны. В случае победы нейтрального спортсмена на церемонии награждения будет исполняться гимн IAAF. Атлет не может исполнять гимн своей страны и не имеет права комментировать данный регламент на протяжении всего чемпионата. К спортсменам, нарушившим эти правила, могут быть применены санкции.