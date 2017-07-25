Спорт 25 июля 2017, 18:52

Установка ветрозащиты на «Аисте» идёт полным ходом

Ветрозащитная сеть будет закрывать самые опасные участки трамплина - стол отрыва и верхнюю часть горы приземления. Фото: Юлия Степанова

Ветрозащитная сеть будет закрывать самые опасные участки трамплина - стол отрыва и верхнюю часть горы приземления. Фото: Юлия Степанова

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» продолжается возведение ветрозащиты — специальной сети, которая позволит летающим лыжникам соревноваться даже при очень сильном ветре. Её отсутствие стало причиной отмены этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в прошлом зимнем сезоне.

«Когда трамплин расположен на возвышенности — на горе или холме, как в случае с Нижним Тагилом, — он более подвержен влиянию ветра, — объясняет представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Миран Тепеш,консультирующий «Аист» по установке ветрозащиты. — Для таких мест наличие ветровой защиты является обязательным требованием. С её помощью проведение соревнований будет гораздо проще, безопаснее и справедливее».

На данный момент на «Аисте» вдоль самых мощных трамплинов К-90 и К-120 устанавливаются высокие опоры, на которые и будет подвешена сеть. Все работы строители обещают закончить к первому сентября. Примерно в эти же сроки в Нижний Тагил с инспекцией должны приехать представители FIS, которые оценят проведённую работу и вынесут свой вердикт по возможности проведения в декабре 2017 года на «Аисте» этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Окончательное утверждение уральского города как места проведения престижного старта состоится в конце сентября — начале октября на традиционной встрече FIS в Цюрихе (Швейцария).

Стоит отметить, что, несмотря на стройку, этим летом тагильские трамплины работают по своему обычному графику — здесь проводят сборы и летние соревнования летающие лыжники сборной России, а также спортсмены из регионов нашей страны.

Ветрозащита на «Аисте»

Все работы по установке ветрозащиты должны быть закончены к 1 сентября. Фото: Юлия Степанова

  • Опубликовано в №134 от 26.07.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 июля)

Владимир Курочкин получил звание Героя Советского Союза ещё до начала Великой Отечественной войны. Фото: airaces.narod.ru
Свердловский лётчик погиб в небе над Киевом

«Реальный театр»

«Реальный театр»