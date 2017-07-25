Синхронное плавание переименовали в артистическое

На чемпионате мира в Будапеште сборная России завоевала в синхронном плавании семь золотых и одну серебряную медаль в девяти видах программы. Фото: attila volgyi/zuma/тасс

Международная федерация плавания (ФИНА) переименовала синхронное плавание в артистическое. Реакция на это решение получилась, на наш взгляд, излишне драматичной — горячие головы углядели в ней чуть ли не признаки русофобии.

Но давайте посмотрим на ситуацию с холодной головой. Начнём с того, что старое название было не совсем корректным. Неужели ни у кого из вас не возникало недоумения по поводу того, с кем синхронно плавают спортсменки в соревнованиях солисток? А у меня возникало. И у МОК возникло. В результате чего из олимпийской программы эта дисциплина после 1992 года исчезла. Сейчас ФИНА хочет вернуть соревнования солисток на Игры. И это наверняка стало одной из причин переименования синхронного плавания в артистическое.

Но если нам, несмотря на некорректность, так уж ласкает слух именно синхронное плавание, что мешает его оставить в русском языке? Ровным счётом ничего. Пример из близкой области: когда в середине 80-х годов прошлого века весь мир вслед за Джейн Фондойзанимался аэробикой, в СССР это была ритмическая гимнастика.

В том же Советском Союзе спокойно играли в ручной мяч, а не в гандбол, занимались классической, а не греко-римской борьбой. Китайцы спокойно до сих пор играют в пинг-понг, даже, возможно, не догадываясь, что во всём остальном мире это настольный теннис. В Австралии и Америке есть любители поиграть в соккер, а под футболом там понимают совершенно другое, нежели в Европе. В конце концов, только в России и ещё некоторых русскоговорящих странах есть такая игра, как мини-футбол. В других странах она, конечно, тоже есть, но называется футзал. У нас же футзал — похожая игра с мячом на паркете, но существующая под эгидой не ФИФА, а АМФ (Всемирной ассоциации футзала). По большому счёту только в двух странах на приличном уровне играют в бенди — при этом в России это хоккей с мячом или русский хоккей, а в Швеции — бандю.

Между прочим, и синхронное плавание родилось в 20-х годах прошлого века в Канаде под названием «водный балет». В общем, хоть горшком назови и, в отличие от известной пословицы, даже в печь поставь. Не в названии дело, а в мастерстве. Вслед за переименованием последуют и другие, более существенные реформы, которые будут направлены на то, чтобы осложнить жизнь бесспорным лидерам мирового синхронного (ну или артистического — кому как удобнее) плавания — представителям России. И это будет вполне логичный и оправданный, с точки зрения ФИНА, ход. Просто соревнования, в которых из раза в раз побеждают одни и те же, рано или поздно теряют привлекательность. Да и какой интерес вкладываться в развитие вида спорта, если на крупнейших соревнованиях по факту разыгрываются места только со второго и ниже.

Существует несколько способов борьбы с подобной монополией на победы. Например, в американских профессиональных лигах с целью выравнивания сил команд придумали драфт (процедуру приобретения игроков, при которой приоритетный шанс получить сильного игрока имеют слабейшие команды). ФИНА пошла своим путём, но это не проявление злой воли, а вопрос выживания в современных условиях, где конкуренция и между отдельными видами спорта запредельная. В том числе и за зрителя, за спонсорские деньги.

Можно и нужно снять шляпу перед нашими девушками, победы которых — это результат действительно титанического многолетнего труда. Для них эти изменения — новый вызов. Если они по-прежнему останутся на вершине, тем ценнее будут их победы, тем более легитимным лидерство.

Комментарий Лариса КАПУСТИНА, заслуженный тренер России, старший тренер отделения синхронного плавания екатеринбургского училища олимпийского резерва №1: — Я давно сказала, что изменение названия — это смешно. И как мы сейчас будем называться? Были синхронницы, синхронистки, а будем кто? Артистки, что ли? Артистистки? К тому же любое переименование — это финансы, у нас ведь столько документации, лицензии мы получали. И так понятно, что мы артистический вид спорта. Я как раз сейчас нахожусь в Венгрии, где проходит чемпионат мира. Все здесь только недоумённо пожимают плечами. Или они хотят нам жизнь осложнить? Потому что технически мы на три головы выше всех. Даже наши новые дуэты на чемпионате мира отработали великолепно. Может быть, если не в сложности, то хотят в артистизме нас превзойти? Напрасно надеются, ничего не изменится (смеётся). Мы в любом случае хуже работать не станем, будем больше требовать харизмы, артистизма, хотя мы и так это всегда требуем. Много ещё изменений в правилах, по первому впечатлению, несуразных. Уже после чемпионата мира получим все документы и будем подробно изучать. Мы, российские тренеры и судьи, считаем, что они пытаются каким-то образом сделать нам неудобно. Но ко всему можно приспособиться. И вообще, я не представляю, как мы можем проиграть? Земля должна разверзнуться, бассейн высохнуть (смеётся).