Уральские арбитры нашли «дом»

Выпускникам школы футбольных арбитров будет присваиваться третья судейская категория. Фото: Никита Медведевских

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) начнут готовить футбольных арбитров Свердловской области.

С этого года уже существующая школа футбольных судей наконец-то нашла свой «дом» и будет базироваться в педагогическом вузе.

— Школа существует уже пять лет. Два года назад она получила аккредитацию в РФС. Мы, не имея технической базы и возможности проводить занятия, метались от одного кабинета к другому. В этом году мы заключили партнёрское соглашение с

УрГПУ, они будут предоставлять нам аудитории, а мы на их базе проводить занятия, — рассказал «ОГ» один из организаторов школы, арбитр второй категории Андрей Филипкин.

Школа начинает работу осенью, в сентябре или октябре, и заканчивает в конце февраля. Занятия проходят один раз в неделю по вечерам.

— Обычно к нам поступают 10–15 человек, на выходе из школы мы имеем пять-шесть специалистов. Из них где-то человека три-четыре остаётся в судействе, то есть это те люди, которым это действительно интересно. Раньше мы не имели возможности присваивать студентам судейскую категорию, поскольку они не имели судейской практики. С этого года мы будем, наряду с теоретическими занятиями, уделять время практике, будем подключать наших учеников к первенству города, к первенству области, и ребята будут набирать нужное количество игр для получения третьей категории, — добавил Андрей Филипкин.

Всего в России существует четыре судейские категории: третья, вторая, первая и всероссийская. Третья категория является самой низшей и позволяет участвовать в проведении предварительных этапов первенства города и первенства области. Для того чтобы получить возможность работать на более крупных играх, необходимо повышать свой уровень, а вместе с ним и судейскую категорию. Вплоть до всероссийской. То есть от количества проведённых матчей и других аспектов зависит и категория арбитра.

Сейчас в Свердловской области проходит большое количество футбольных соревнований, и зачастую просто не хватает арбитров для обслуживания этих встреч.

— Количество соревнований растёт с каждым годом, как и количество школ, в том числе и частных. Проводятся турниры самого разного масштаба, начиная от первенства района и заканчивая первенством России. Сталкивались с тем, что в какие-то дни была очень большая загруженность, судей не хватало. Ну и, конечно, конкуренция всегда рождает рост. Вот именно поэтому и появилась идея создания школы, — отметил Андрей Филипкин.

Многих интересует стоимость курсов. В вузе «ОГ» рассказали, что на данный момент вопрос остаётся открытым.

— Федерация футбола и вуз ведут переговоры. Возможно, что обучение будет проходить на бюджетной основе, но скорее всего, ученикам школы футбольных арбитров всё же придётся заплатить за полученные знания. В школу будут принимать всех желающих, без привязки к нашему вузу, то есть это могут быть просто горожане. Пол и возраст тоже не имеют никакого значения, — рассказали «ОГ» в пресс-службе УрГПУ.

Кстати, Екатеринбург — не первый город, в котором существует подобная школа.

— Сейчас в этом направлении движется вся Россия, подобные школы образуются во многих субъектах страны. Мы не являемся первооткрывателями, но стараемся выполнять свою работу на уровне, — заключил Андрей Филипкин.