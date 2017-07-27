Марафон с точностью до метра

Марафон «Европа - Азия» входит в пятёрку крупнейших марафонов России. Фото: Александр Зайцев

Чуть меньше двух недель остаётся до старта третьего по счёту международного легкоатлетического марафона «Европа-Азия», который пройдёт в центре Екатеринбурга и соберёт порядка шести тысяч бегунов из двух десятков стран мира. Одна из самых важных составляющих любого марафона — трасса и её подготовка.

В этом году участникам марафона будет предложено на выбор четыре дистанции: 3 км, 10 км, полумарафон (21,1 км) и, собственно, сам марафон (42 195 метров). Дистанции эти традиционные, хотя на этот раз из-за ремонта улично-дорожной сети в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года они претерпели некоторые изменения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Как сообщил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, за основу были взяты прошлогодние маршруты. При этом, в частности, организаторы удлинили отрезок на проспекте Ленина — раньше легкоатлеты добегали до улицы Карла Либкнехта, а потом поворачивали обратно. Теперь же они направятся до главного корпуса УрФУ на улице Мира и уже оттуда вновь в сторону площади 1905 года.

Кроме того, поскольку в районе Центрального стадиона на улице Репина выполнена уже основная часть ремонтных работ, участники марафона на этот раз с проспекта Ленина повернут на улицу Соединительную, через Репина направятся на Металлургов и затем будут преодолевать самый длинный отрезок — до обелиска «Европа-Азия» на 17-м км и обратно в центр города.

— Наш марафон отличается от многих других забегов, проводящихся в России, тем, что он у нас проходит в один круг, а не в несколько по 10 км, — говорит главный судья марафона «Европа-Азия» Эрик Хасанов. — Я бы не сказал, что наш круг какой-то уж очень сложный. На днях мы проводили измерение — набор высоты на марафонской дистанции в 42 км составит около 360 метров (в высоту это почти как два небоскрёба Высоцкий. — Прим. «ОГ»).

Стоит отметить, что второй год подряд в рамках «Европы-Азии» пройдёт Кубок России по марафонскому бегу. Это накладывает на организаторов дополнительные обязательства. Основная дистанция 42 195 метров должна быть вымерена буквально до метра.

— Для измерения расстояния мы используем специальный сертифицированный механический инструмент, — объясняет Эрик Хасанов. — Естественно, перед измерением трассы мы его откалибровали. Затем установили на велосипед и проехали всю дистанцию. У нас получилось 42 270 метров. Безусловно, оставлять дистанцию такой было нельзя, поскольку для профессионалов, которые бегут марафон на определённый результат, критичен каждый лишний метр дистанции. Так что нам пришлось немного уменьшить одну из петель.

Финиш марафона, в отличие от предыдущих лет, будет не на площади 1905 года, а на Октябрьской площади перед драмтеатром. Это, по словам Хасанова, будет гораздо лучше для бегунов, которые смогут расслабиться после окончания соревнований на травке в тени деревьев или рядом с фонтаном. Центральная площадь города, понятное дело, всего этого лишена.

Как и в любом другом международном марафоне, принять участие в «Европе-Азии» можно будет, только заплатив стартовый взнос. Основная дистанция обойдётся желающему испытать себя в 42 км бега в 2 300 рублей. Полумарафон будет стоить 2 000 рублей. Забег на 10 км обойдётся в 1 800 рублей, а на 3 км — 1 500 рублей.

Почему так дорого? Всё просто. Организаторы несут огромные финансовые расходы. Это не только призовой фонд, но и оплата труда всех тех, кто занимается его проведением. К слову, стоимость участия в престижных европейских марафонах примерно в два-три раза выше, чем в Екатеринбурге. Несмотря на это, столицу Урала ждёт настоящий праздник с участием тысяч реальных любителей бега.