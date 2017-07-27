Плата за героизм

Во время «Гонки героев» участникам предстоит пролезть под настоящей военной техникой. Фото: Александр Исаков

В субботу, 29 июля, состоится традиционная военная «Гонка героев», которая пройдёт на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом. Стоимость участия в забеге — 2500 рублей. «ОГ» выяснила, что ожидает тех, кто купил билет, и к чему стоит быть готовым.

«Гонка героев» на полигоне «Свердловский» проходит уже не первый год. Традиционная военная тематика — главная отличительная черта забега.

— Длина трассы составит чуть больше шести километров, где будут располагаться 28 этапов. Интерес для участников заключается в том, что военная тематика будет повсюду. Например, запланирован этап, на котором нужно проползти под танком. На трассе присутствуют дымовые завесы, а по участникам ведут огонь холостыми патронами, — рассказала «ОГ» один из организаторов «Гонки героев» Татьяна Акаткина.

Устроители гонки приготовили для участников ряд сюрпризов, один из которых — показ боевой техники. Тут и вылет военной авиации, и БТР, и танки.

Если тематика военная, то и бежать гонку участники будут взводами. Марш-бросок по пересечённой местности так сказать. Взводы формируются по десять человек. Так что каждый участник может собрать свою команду и бежать со своими друзьями. Если же среди ваших знакомых желающих искупаться в грязи и пролезть под танком за деньги не нашлось, то ничего страшного: организаторы будут расформировывать всех «одиноких» участников по сборным взводам. Без команды никто не останется, а для многих «Гонка героев» станет поводом для новых знакомств.

Как отмечают организаторы, на каждый забег собирается более тысячи человек. При этом в забеге участвует немало девушек. Встречаются даже пары. Вот такое романтическое свидание под холостые выстрелы автоматов.

Безусловно, каждая «Гонка героев» требует огромных усилий от организаторов, а также финансовых вложений.

— Больше всего затрат уходит на подготовку трассы. Возвести препятствия, выкопать рвы. Обработать местность от клещей. Загнать технику на полигон нам помогает Министерство обороны РФ, с которым мы сотрудничаем, — добавила Татьяна Акаткина.

Для тех участников, кто не имеет возможности добраться до полигона своими силами, организаторы предоставят бесплатные автобусы, которые будут курсировать от Южного автовокзала до места проведения гонки.

На первый взгляд, «Гонка героев» кажется несложной. Подумаешь, шесть километров пробежать да под танком пролезть. Вот только на деле оказывается, что не всё так просто. Искусственно разведённая грязь мешает бежать. Каждое испытание (а их 28), заставляет участников применять физическую силу. Да и погода нынче на Урале такая, что практически каждый день идёт дождь. Осадки существенно осложнят прохождение трассы. И уже ближе к финишу ты начинаешь задумываться: а стоит ли оно того, тем более за такие деньги? Но после того, как все этапы пройдены, ты собой гордишься, ведь ты — герой.