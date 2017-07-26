Под ударом мяча: в связи с проведением ЧМ-2018 традиционные мероприятия будут отменены или перенесены

С 25 мая по 25 июля будущего года в городах России, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будет — в целях безопасности — значительно ужесточён порядок проведения массовых мероприятий. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 25 мая по 25 июля 2018 года будут введены усиленные меры безопасности на «территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также в прилегающих к ним акваториях».

В частности, будет ужесточён порядок проведения массовых мероприятий. Не связанные со спортивными событиями акции должны согласовываться с силовиками. Проводить такие мероприятия будет возможно лишь в строго определённых местными властями местах и в течение фиксированного времени.

В Екатеринбурге «ужесточение» коснётся более десятка мероприятий, традиционно проходящих с конца мая по конец июля. Корреспонденты «ОГ» решили узнать, что случится с излюбленными уральцами фестивалями, спортивными и культурными событиями.

Стоит отметить, что в наш обзор не попал ряд традиционных событий, приуроченных к праздничным или памятным дням (1 июня — День защиты детей, 22 июня — День памяти и скорби, 27 июня — День молодёжи и т.д.). На момент написания текста их организаторы либо были недоступны для комментариев, либо затруднились прояснить судьбу мероприятий в следующем году.

Парусные соревнования в акватории ВИЗа (обычно проводятся в летний период)

Юрий Крюченков, председатель Федерации парусного спорта Свердловской области:

— Несмотря на то, что запрет действует с 25 мая по 25 июля, многое в вопросе отмены или переноса мероприятий будут решать наши региональные законодатели. Ведь непосредственно в нашем городе последний матч будет сыгран 27 июня. Возможно, после него мероприятия (в том числе на акватории ВИЗа) уже можно будет проводить. Но пока у нас точно попадут под перенос или отмену традиционная регата, которую мы проводим в День России 12 июня, и соревнования, посвящённые Олимпийскому дню (23 июня).

Фестиваль «Уральская ночь музыки» (обычно проводится в июне)

Евгений Горенбург, директор фестиваля «Уральская ночь музыки»:

— На закрытии «Ночи музыки» в этом году я уже говорил, что есть два варианта: провести следующий фестиваль либо до чемпионата мира по футболу в мае, либо после — в сентябре. С тех пор ясность не наступила. Есть указ президента, а есть подзаконные акты и циркуляры по их исполнению. Их трактовку уже должны давать исполнительные органы на местах. У нас пока нет человека, который в следующем году будет отвечать за проведение массовых мероприятий. Кроме «Ночи музыки» под «футбольные» сроки могут попасть туры чемпионата России по хоккею на траве, но с этим, я думаю, мы разберёмся.

Царские дни — памятные мероприятия, посвящённые последнему российскому императору Николаю II и его семье (середина июля)

Анжела Тамбова, руководитель отдела Екатеринбургской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ:

— Есть святые дни, которые мы ежегодно отмечаем. Как это будет в 2018 году — вопрос, скорее, не к нам, а к администрации губернатора Свердловской области, которая контактирует с оргкомитетом чемпионата мира и другими принимающими решения структурами. Мы ведём речь о святых днях, и любой культурный человек понимает, какой эти дни имеют огромный духовный смысл. Тем более, что в следующем году исполнится 100 лет гибели царской семьи в Екатеринбурге. Это мероприятие не регионального и даже не федерального уровня. Думаю, что все точки над «i» будут расставлены правильно, с учётом значимости каждого события.

Венский фестиваль музыкальных фильмов (обычно проходит в июне-июле)

Мария Зашляпина, управляющая делами почётного консула Австрийской Республики в Екатеринбурге:

— Я не могу сказать, состоится ли фестиваль летом 2018 года в Екатеринбурге. Если я перенесу фестиваль на август, мы будем стоять под проливным дождём. Если на май — возможно, будет холод-о. В закрытом помещении мы провести фестиваль не сможем. И дело не только в отсутствии площадки — нам очень важна хорошая акустика, мы очень много работаем над качеством звука. Вероятнее всего, на следующий год мы фестиваль проведём в каком-то другом городе.

Выпускной УрФУ (обычно проводится в конце июня)

Дмитрий Бенеманский, пресс-секретарь УрФУ:

— Пока в активную стадию подготовка к выпускному ещё не перешла. Выпускной состоится точно, переносить по датам его не будут. Единственное, если возникнут проблемы с проведением торжественной части на улице, то мы перенесём её в здание, вот и всё.

Фестиваль «Коляда-Plays» (обычно проводится в июне)

Николай Коляда, драматург, сценарист, театральный режиссёр, основатель фестиваля «Коляда-Plays»:

— Из-за чемпионата мира цены в гостиницах Екатеринбурга значительно вырастут. Для нас это неудобно. Поэтому перенесём «Коляда-Plays» на конец 2018 года. Тем более, что 5 декабря у моего театра день рождения. Отвезу гостей на читку пьес на горячие источники в Реж. Пусть посмотрят русскую зиму. Оденем гостей в тулупы, прокатим на санках, поиграем в снежки.

Фестиваль «Майский экстрим» (обычно проводится в последние выходные мая)

Максим Фирсов, организатор фестиваля «Майский экстрим»:

— Я только от корреспондента «ОГ» услышал о том, что с конца мая по конец июля в Екатеринбурге будут запрещены массовые мероприятия. Я, признаюсь, этим очень обеспокоен. Ведь наш фестиваль проходит уже многие годы в последние выходные мая. Будем решать этот вопрос с чиновниками. Видимо, придётся на неделю переносить наш праздник.

«Гонка героев» (обычно проводится в июне-июле)

Татьяна Акаткина, пресс-секретарь «Гонки героев»:

— На полигоне «Свердловский» традиционную «Гонку героев» мы провести не сможем, это точно. Есть вероятность, что у нас оставят проведение новой «Гонки героев», которая будет проходить на горнолыжном комплексе «Гора Белая». Традиционную «Гонку героев» мы проведём обязательно, но после чемпионата мира.

ИННОПРОМ (обычно проводится в июле)

Юлия Остроухова, директор по связям с общественностью выставки ИННОПРОМ:

— ИННОПРОМ не является массовым спортивным и культурным мероприятием, носит сугубо деловой характер. К тому же последний футбольный матч в рамках чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге состоится 27 июня 2018 года. Даты проведения следующего ИННОПРОМа — 9–12 июля. В настоящий момент организатор (Министерство промышленности и торговли РФ) и ГК «Формика» (оператор) находятся в стадии согласования этого вопроса с органами власти.