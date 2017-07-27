Почём в новом сезоне уральский спорт? От бесплатного входа до 38 тысяч за абонемент

Билеты и абонементы на матчи "Автомобилиста" - самые дорогие среди всех профессиональных клубов Свердловской области. Фото предоставлено пресс-службой "Автомобилиста"

В большинстве игровых видов спорта летом стартует новый сезон чемпионата страны. В Свердловской области существует порядка десятка профессиональных клубов, выступающих на самом высоком уровне. Так что у жителей региона есть возможность выбирать спортивные мероприятия на любой вкус и цвет. Здесь и футбол, и хоккей, и баскетбол с волейболом, и даже хоккей на траве. Но за удовольствие нужно платить, а ценники клубы выставляют разные. «ОГ» разобралась, билеты на какой вид спорта стоят дешевле, а за поход на какие спортивные мероприятия придётся заплатить больше.

Хоккей с шайбой

Самым дорогим видом спорта для болельщиков является хоккей с шайбой. Несмотря на то, что «Автомобилист» в прошлом сезоне не попал в плей-офф Кубка Гагарина, а в своей истории ни разу не проходил барьер первого раунда, свердловчане заполняют домашнюю арену КРК «Уралец» до отказа практически на каждом матче. Многие, кстати, предпочитают приобретать не разовые билеты, а абонементы на все домашние игры, которых в этом сезоне будет 28. Если же покупать билеты на отдельную игру, то стоит обратить внимание на то, что цена варьируется в зависимости от соперника «Автомобилиста». Существует три категории: «звёзды», «топ» и «базовая», и в зависимости от того, к какой категории относится соперник «шофёров», будет зависеть стоимость билета.

Стоимость абонемента: от 10 100 до 38 500 рублей.

Стоимость билета: от 300 до 1 600 рублей.

Футбол

«Урал» сохранил прописку в Премьер-лиге, а значит, в нынешнем сезоне в Екатеринбург вновь приедут лидеры российского футбола: «Зенит», ЦСКА, «Спартак». «Шмели» по-прежнему проводят домашние игры на не самой комфортной «СКБ-Банк Арене». Отсюда и не самые высокие, по футбольным меркам, цены на билеты и абонементы. Уже в следующем сезоне после чемпионата мира «Урал» переедет на новенький Центральный стадион. Тогда и цены подскочат. Всего в новом сезоне подопечные Александра Тарханова проведут 15 домашних матчей. При этом ожидается, что «Урал» весной сыграет три тестовых матча на обновлённом Центральном стадионе.

Стоимость абонемента: от 1 000 рублей (детский) и 2 000 рублей (взрослый) до 7 000 рублей.

Стоимость билета: от 100 до 1 500 рублей.

Баскетбол

Как ни странно, в Екатеринбурге женский баскетбол популярнее мужского. Наверное, во многом это связано с тем, что «УГМК» девять лет подряд выигрывает чемпионат России, а также является одной из самых сильных команд Европы. Но при этом на матчи «лисиц» екатеринбуржцы могут попасть бесплатно — билеты на игры чемпионата страны и Евролиги раздаются в центре города, распространяются по школам. Правда, только на верхние ярусы ДИВСа. Места возле паркета платные, но стоят гораздо дешевле, чем билеты на футбол или хоккей. Абонементов «УГМК» не реализует.

Стоимость билета на матч «УГМК»: от 50 до 300 рублей.

Мужской баскетбольный клуб «Урал» выступает в Суперлиге, которую, кстати дважды выигрывал. Из-за того, что «грифоны» представлены не в элитном дивизионе страны, интерес к их матчам у екатеринбуржцев невысокий. Однако клуб делает для привлечения болельщиков всё. В том числе и бесплатные билеты на верхние ярусы ДИВСа.

Стоимость билета на матч БК «Урал»: от 50 до 100 рублей.

Мини-футбол

Несмотря на то, что «Синара» демонстрировала свою лучшую игру в конце нулевых, мини-футбол в Екатеринбурге продолжает пользоваться популярностью. Подопечные Евгения Давлетшина в прошлом сезоне в плей-офф дали настоящий бой будущему чемпиону страны — московскому «Динамо». Перед екатеринбургской командой ставятся самые высокие задачи, поэтому игры нового сезона обещают быть интересными. Цены на билеты «Синары» в ДИВСе, особенно для студентов и пенсионеров, низкие.

Стоимость билета на матч «Синары»: от 50 рублей (льготный) и 150 (обычный) до 300 рублей.

Волейбол

Ещё один вид спорта в Свердловской области, где игры женских команд пользуются большей популярностью, чем игры мужских команд — волейбол. «Уралочка-НТМК» является самым титулованным клубом страны, который каждый год борется за медали чемпионата России. А руководит командой легендарный Николай Карполь. Несмотря на то, что «Уралочка» зачастую принимает участие в Лиге чемпионов, вход на её игры свободный.

Мужской «ЛокомотивИзумруд» уже давно не выступает в Суперлиге и довольно редко собирает полный зал на своих матчах. Хотя домашние игры команды проходят в одноимённом спортивном комплексе, который вмещает буквально 100–150 зрителей. Вход на матчи «Локомотива-Изумруда» также свободный.

Хоккей на траве и настольный теннис

В чемпионате страны по хоккею на траве участвует всего шесть команд, одна из которых — наша «Динамо-Строитель». Матчи не пользуются в Екатеринбурге особой популярностью, но если всё же вы решите открыть для себя этот вид спорта, то билет покупать не надо — вход на игры клуба свободный. То же самое касается и верхнепышминского клуба настольного тенниса «УГМК».