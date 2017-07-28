Пловчиха Дарья Устинова установила новый рекорд России

Дарья Устинова. Фото: Алексей Кунилов

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Женская сборная России, в составе которой выступала Дарья Устинова из Каменска-Уральского, в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем остановилась в шаге от пьедестала, но установила рекорд страны.

Россиянки уступили в борьбе за бронзовую медаль сборной Австралии (7.48,51) всего лишь восемь сотых секунды. Победу в эстафете одержали представительницы США (7.43,39), на второй ступеньке пьедестала оказались китаянки (7.44,96). Несмотря на занятое четвёртое место, россиянки установили новый национальный рекорд в данном виде программы.

Ранее в столице Венгрии Дарья Устинова заняла шестое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине. Однако коронной для уральской пловчихи является дистанция 200 метров на спине, финал на которой состоится сегодня.

На данный момент свердловским пловцам не удалось завоевать медалей чемпионата мира. Уроженец Новоуральска Никита Лобинцев в составе российской эстафетной четвёрки также остановился в шаге от пьедестала — на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем.

Пока в активе свердловских спортсменов одна бронзовая медаль, которую завоевала Кристина Ильиныхв синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина в паре с Надеждой Бажиной.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште закончится в воскресенье, 30 июля.