Спорт 28 июля 2017, 18:05

Хоккеистов УГГУ, выигравших студенческую лигу, наградили благодарными письмами

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

В министерстве спорта Свердловской области прошло награждение команды Уральского государственного горного университета, которая стала чемпионом Студенческой хоккейной лиги. Горняки одержали победу в «Финале четырёх» в Тамбове и увезли главный трофей в Екатеринбург.

Благодарственные письма от имени главы региона Евгения Куйвашева хоккеистам вручил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

— Мы шли к этому успеху весь сезон. Выполнили задачу, поставленную в первую очередь нашим ректором. Осенью мы примем участие в Еврочеллендже, где будем биться за победу. Если говорить о «Финале четырёх», то полуфинал выдался более тяжёлым, чем решающий матч. За выход в финал мы играли с хозяевами льда командой «Держава» (Тамбовский госуниверситет). У них была очень хорошая поддержка трибун. После тяжёлой победы в овертайме мы были уверены, что в финале точно выиграем у студентов Поволжской госакадемии физультуры, спорта и туризма (Казань). Так в итоге и вышло. Мы победили со счётом 6:1. Каждый спортсмен старается, чтобы его победы оценили по достоинству, поэтому нам всем приятно сегодня находиться на награждении, — рассказал голкипер команды УГГУ Илья Беляев.

  • Опубликовано в №137 от 29.07.2017 
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