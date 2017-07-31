На Центральном стадионе прошла посевная

Всего на Центральном стадионе будет засеяно около 400 килограммов семян. Фото: Владимир Мартьянов

В полдень 31 июля в жизни Центрального стадиона (он же в реестрах ФИФА значится под названием «Екатеринбург-арена») произошло знаковое событие – начался посев травы на газоне, на котором через год будут сыграны четыре матча чемпионата мира по футболу.

Вообще-то процесс этот механизированный, делается при помощи специального трактора, но символический первый посев осуществили официальные лица – генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт. После чего последовать их примеру предложили и пишуще-снимающей братии. «Как посеете, таким и будет поле, – прокомментировал участие прессы в этом важном деле вице-президент ФК «Урал» Александр Левин. – И чтоб не говорили потом, что плохо футболисты играют».

Старт «посевной» на Центральном стадионе дали генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт. Фото: Владимир Мартьянов

– Трава, которую мы засеваем, сертифицирована ФИФА и адаптирована для нашего климата, – пояснил корреспонденту «ОГ» Александр Прытков,директор компании «Bamard-sport», представители которой, к слову, клали многострадальный газон на «Санкт-Петербург-Арене». – Сейчас идёт первый этап. Мы засеваем многолетнюю траву мятлик луговой, который взойдёт через две с половиной – три недели. Он обеспечит развитую корневую систему, стабилизирующую основание. Затем посеем уже однолетнюю траву райграс пастбищный, которая даёт зелёную массу непосредственно на поверхность. Всего засеем около 400 килограммов семян.

Директор компании «Bamard-sport» Алексей Прытков уверен, что таких проблем, как на «Санкт-Петербург арене», на Центральном стадионе не будет - здесь конструкция чаши стадиона не препятствует нормальному воздухообмену. Фото: Владимир Мартьянов

– Когда газон будет окончательно готов?

– Через два месяца газон полностью сформируется, наберёт силу, и, в принципе, на нём уже можно будет проводить матчи.

Сертифицированную ФИФА траву из Нидерландов засевают на тракторах из Италии. Фото: Владимир Мартьянов

– Холодная уральская зима голландскую траву не повредит?

– Я же сказал, что она адаптирована к нашему климату. Прошла многочисленные тестовые испытания. В естественных природных условиях зимой газон засыпает, а с середины февраля агрономы нашей компании начнут «пробуждать» траву при помощи системы подогрева, специального укрывочного материала и готовить газон уже непосредственно к весенним матчам чемпионата России.

Да, в Екатеринбурге, наверное, самый суровый климат из всех городов, которые примут чемпионат мира, но у нас есть опыт работы здесь. Мы выращивали на Центральном стадионе и предыдущий натуральный газон, который на тот момент был одним из лучших в России.

По словам генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского, готовность Центрального стадиона составляет 70 процентов, и работы идут с опережением графика. Фото: Владимир Мартьянов

– Есть угроза того, что на Центральном стадионе повторятся проблемы с газоном, возникшие во время первого матча на «Санкт-Петербург-Арене»?

– Газоном стадиона на Крестовском острове занималась также наша компания. Так что проблему эту я хорошо знаю и уверяю, что стадиону в Екатеринбурге она не грозит. Здесь более открытая конструкция чаши стадиона, хороший воздухообмен, беспрепятственное проникновение солнечных лучей. Всё должно быть в порядке.

– На самом стадионе продолжаются работы. Строительная пыль для газона не представляет угрозы?

– Здесь уже высокий уровень готовности. Покрашены трибуны. Так что вряд ли трава может как-то пострадать. Не видим в этом проблемы.

Генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский оценил готовность Центрального стадиона по всем параметрам в 70 процентов, заметив при этом, что работы идут даже с небольшим опережением графика. До начала чемпионата мира на арене должны пройти три тестовых матча, в том числе два с участием «Урала». Предполагается, что матчем открытия реконструированной арены может стать встреча 26-го тура чемпионата России между «Уралом» и действующим чемпионом России столичным «Спартаком». По предварительному календарю, опубликованному Премьер-лигой, эта игра намечена на 15 апреля 2018 года.