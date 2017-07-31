Чемпионат мира по водным видам спорта: у России — рекорды, у области — антирекорды

Дарья Устинова не смогла на этом чемпионате мира доплыть до медали. Фото: Алексей Кунилов

В минувшие выходные в Будапеште (Венгрия) завершился 17-й чемпионат мира по водным видам спорта. Впервые с 2007 года в копилке Свердловской области всего две награды. К золоту прыгуньи в воду Кристины Ильиных добавилось ещё серебро пловца Никиты Лобинцева, который удачно выступил в полуфинале эстафеты 4 по 200 м вольным стилем. Всего же сборная России завоевала на мировом первенстве 25 наград (11 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых) и в медальном зачёте заняла третье место.

В целом чемпионат мира сложился для российской команды весьма удачно. Сборная повторила свой рекорд по количеству медалей, впервые с Мельбурна-2007. Традиционно наибольшее количество золотых наград (семь) для России принесли синхронистки, а для пловцов их результат – 10 медалей (3–3–4) – и вовсе стал лучшим за последние 23 года.

К этому результату «приложили» руку и свердловские спортсмены. Так, в предпоследний соревновательный день Никита Лобинцев - уроженец Новоуральска, представляющий Свердловскую область – в составе эстафетной четвёрки на дистанции 4 по 200 м вольным стилем помог сборной пробиться в финал. В решающем заплыве россияне финишировали вторыми (7:02.68), уступив команде Великобритании почти секунду (7:01.70). Хоть Лобинцев и не выступил в финале (по решению тренерского штаба его заменил Александр Красных), уралец всё же получил серебряную медаль. Это уже пятая в карьере награда Никиты на чемпионатах мира. До этого у него было три серебра и бронза. Все медали – в эстафетах 4х100 м и 4х200 м.

Кроме того, завоёванное серебро позволило свердловчанину подняться на пятую строчку рейтенга самых медаленосных отечественных пловцов, которые имеют награды чемпионата мира.

Не стоит забывать и ещё про одного уроженца Ново­уральска – Данилу Изотова, который с 2012 года выступает за Краснодарский край. Экс-уралец, в отличие от Лобинцева, принял участие ещё и в финале эстафеты 4 по 200 м вольным стилем.

К сожалению, не удалось завоевать медали Дарье Устиновойиз Каменска-Уральского. 18-летняя спорт­сменка сначала стала шестой в заплыве на дистанции 100 метров на спине, а на своей коронной дистанции – двухсотметровке на спине – и вовсе финишировала седьмой. Не покорилась россиянкам и эстафета 4 по 200 метров вольным стилем, в которой также выступала Дарья. Там наша команда довольствовалась обидной «деревянной» медалью.

С трёх предыдущих чемпионатов мира свердловчане неизменно возвращались с золотыми медалями. Правда, добыты они все были усилиями синхронистки (а теперь ещё и сёрфингистки) Анжелики Тиманиной (Рим-2009 – два золота, Шанхай-2011 – три золота, Барселона-2013 – три золота, Казань-2013 – три золота). К этому добавлялись призовые места Лобинцева. Выходит, что этот чемпионат мира по наградам худший для Среднего Урала с 2007 года как количественно, так и качественно. Теперь остаётся работать и верить, что в 2019 году в Кванджу (Республика Корея) свердловчане увеличат количество своих наград.

Кстати До чемпионата мира-2017 рекордсменом отечественного плавания по завоёванным медалям на ЧМ был знаменитый свердловский пловец Александр Попов, в его активе 11 наград. Однако в этом году пловчиха Юлия Ефимова, выиграв в Будапеште четыре медали, с общим результатом в 14 наград обошла четырёхкратного олимпийского чемпиона. Правда, Попов всё же опережает Ефимову по количеству золотых наград – 6:5 в пользу свердловчанина.