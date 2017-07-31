Кубок губернатора Свердловской области по конкуру остётся дома

Победителем стал местный наездник Геннадий Гашибаязов. Фото: Владимир Мартьянов

В посёлке Верхнее Дуброво Белоярского района прошли крупные соревнования по конкуру – Кубок губернатора Свердловской области и Кубок имени первого Президента РФ Бориса Ельцина. Турнир посетили глава региона Евгений Куйвашев и супруга первого президента Наина Ельцина.

– На Среднем Урале созданы все условия для подготовки спортсменов международного класса, – отметил Евгений Куйвашев. – Инфраструктура полностью соответствует требованиям всероссийской и международной федераций конного спорта. Особое внимание уделяется юным талантам. Укрепление здоровья уральцев, всемерная поддержка физкультуры и спорта – один из приоритетов нашей стратегии «Пятилетка развития».

В свою очередь Наина Ельцина поблагодарила организаторов соревнований: «На мой взгляд, это очень трудный вид спорта и очень красивый. В нём нужна такая сила воли, а с лошадью должны быть установлены такие душевные отношения! В Свердловской области впервые проводятся соревнования на Кубок первого Президента России, и мне хочется сказать сердечное спасибо устроителям этого праздника».

Что касается самих соревнований, то в борьбе за призы сошлись 65 спортивных пар (наездник + лошадь), представляющих шесть стран: Россию, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Латвию и Беларусь. В программу соревнований вошли девять маршрутов с высотой препятствий от 125 до 145 сантиметров. Победителем турнира стал Геннадий Гашибаязов, представляющий Свердловскую область.