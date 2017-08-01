Виктория Завьялова : «Надеюсь, что победа на чемпионате мира поможет обрести дополнительную уверенность»

Российские девушки – чемпионки мира! Обладательницами золотых медалей стали баскетболистки «УГМК» Виктория Завьялова (вторая слева) и Раиса Мусина (пятая справа). Фото: fiba.com

Две представительницы екатеринбургского баскетбольного клуба «УГМК» стали победительницами чемпионата мира для девушек не старше 19 лет. Но если форвард Раиса Мусина только чуть больше месяца назад подписала контракт с уральскими «лисицами», то разыгрывающая Виктория Завьялова в уральской команде прошла все ступени: выступала за молодёжную команду и уже пробовала свои силы в основе. Именно Виктория окончательно закрепила успех российской команды в финальной игре с американками, без промаха пробив штрафные и установив итоговый счёт – 86:82 в пользу сборной России.

– Виктория, победа в финале над американками оказалась действительно исторической. Сборная США многим представлялась непобедимой, а наша команда, если не секрет, какие задачи ставила на этом турнире?

– Мы ехали в Италию только за золотыми медалями. Любой другой результат нас бы не устроил.

– Кажется, центровая сборной России Маша Вадеева сказала после финала, что самое сложное было понять самим – наша команда сильнее американок.

– Конечно, американки столько раз выигрывали, что поневоле воспринимались многими как явные фавориты, но мы были очень хорошо готовы и ко всему чемпионату, и к главному матчу.

– Что сказал перед решающей встречей главный тренер?

– Александр Анатольевич Ковалёв был очень спокоен. Сказал, что надо играть за Россию, за семью, быть единой командой, поддерживать друг друга.

– Его выдержке можно только позавидовать. А вы-то наверняка волновались перед такой ответственной игрой?

– Конечно. Но уже на разминке весь мандраж ушёл.

– Неужели и тогда, когда за десять секунд до конца четвёртой четверти при разнице «плюс 2» в пользу сборной России вам выпало пробивать штрафные, тоже сохраняли спокойствие?

– Вы не поверите, но да. Почему-то все думают, что я сильно волновалась, но я выдохнула и очень спокойно забила – рука не дрогнула.

– За короткий период сразу две воспитанницы Снежинска стали чемпионками мира. Сначала Татьяна Петрушина, выигравшая чемпионат по баскетболу 3х3, а теперь и вы. Не похоже, что это случайное совпадение.

– У нас с Таней очень хорошие первые тренеры, у которых мы начинали играть в баскетбол в Снежинске. И с Таней мы очень хорошо общаемся. Сначала я её поздравляла, а сейчас пришла моя очередь принимать поздравления.

– Вы уже давно в «УГМК», но в основной команде на паркете появляетесь нечасто. Победа на молодёжном чемпионате мира поможет обрести дополнительную уверенность в борьбе за место в основе «лисиц»?

– Очень бы этого хотелось. Но понимаю, что надо ещё много работать, чтобы попасть в основной состав. Надеюсь, что в предстоящем сезоне тренер меня заметит и даст больше игрового времени.

– Ваша позиция первого «номера» уже много лет считается самой проблемной в российском баскетболе, причём и в мужском, и в женском. Вы наверняка наблюдаете за разыгрывающими «УГМК» с особым вниманием. Как думаете, в чём они сильнее российских плеймейкеров?

– Я думаю, что они прежде всего хороши в игре один на один, а ещё превосходят нас в физической форме – скорость, высокий прыжок в них заложены от природы, а нам это приходится всё нарабатывать.

– Как считаете, вам лично над чем надо ещё поработать, чтобы прибавить в мастерстве и составить конкуренцию игрокам основы?

– Надо улучшать дриблинг – самый важный элемент для первого «номера», задача которого вывести мяч со своей половины и начать атаку. И в защите есть над чем поработать.

– Сколько времени у вас на то, чтобы почивать на чемпионских лаврах?

– Не так много. Через две недели я начну тренироваться с молодёжной командой, а 25 августа уже основной командой улетаем на сбор в Испанию.

Досье «ОГ» Виктория ЗАВЬЯЛОВА Родилась 16 октября 1998 года в Снежинске (Челябинская область). Позиция: разыгрывающий. Рост: 170 см. В команде «УГМК» с 2014 года. Достижения: чемпионка мира U19 (2017), чемпионка Европы U16 (2014), чемпионка и обладатель Кубка России (2017), обладатель Суперкубка Европы (2016). Справка «ОГ» Чемпионаты мира для девушек не старше 19 лет проводятся с 1987 года. Вначале раз в четыре года, а с 2005-го турнир перевели на двухлетний цикл. Первые два чемпионата (1985, 1989) выиграла сборная СССР. Из следующих девяти семь (в том числе шесть предыдущих подряд) завершались победой американок.