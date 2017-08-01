Юбилейный «Кубок Попова» по плаванию переезжает из Екатеринбурга в Казань

Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию, уроженец города Лесного. Фото: Владимир Васильев

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

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Самые внушительные по составу участников и количеству звёздных гостей детские соревнования – «Кубок Александра Попова» по плаванию – сменили свою прописку и в декабре 2017 года отметят своё десятилетие не в Екатеринбурге, а в Казани. О причинах произошедших перемен рассказал генеральный директор группы компаний «Академия Александра Попова», организатор всеросийских соревнований четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию «Кубок Александра Попова» Никита БАГАЕВ.

– Удивительно слышать, что после девяти предыдущих «Кубков Попова» соревнования было решено перенести из родного региона нашего великого пловца в Казань. Что произошло?

– В 2017 году мы празднуем десятилетие «Кубка Александра Попова». Значимость и масштаб мероприятия требуют ещё более высокого уровня организации. Повышая уровень, мы даём возможность будущим чемпионам развиваться и достигать лучших результатов. Среди спортсменов, которые в разные годы принимали участие в «Кубке Попова», уже есть медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира, кем мы гордимся: Дмитрий Баландин, Антон Чупков, Дарья Устинова и другие.

Для юбилейного кубка мы решили поменять формат – сделать его интересным не только для участников соревнований, но и для других спортсменов. В его рамках помимо программы соревнований по плаванию мы планируем проведение открытых тренировок с участием олимпийских чемпионов. Открытые тренировки от олимпийцев смогут посетить ученики детско-юношеских спортивных школ, а также другие юные спортсмены. На каждой открытой тренировке может быть до 300 участников.

Поэтому для проведения десятых Всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Александра Попова» мы выбрали Казань. Это один из крупнейших культурных и спортивных центров России с большим опытом организации соревнований международного масштаба.

В Екатеринбурге на сегодняшний день нет бассейна, который бы отвечал международным стандартам. Фото: Александр Зайцев

– Насколько тяжело далось это решение?

– Безусловно, мы бы хотели провести юбилейный «Кубок Попова» на родине самого Александра, где начиналась его карьера. И это было бы знаковым событием. Однако в Екатеринбурге на сегодняшний день нет бассейна, который бы отвечал международным стандартам. Инфраструктура спортивного объекта также должна быть на высоком уровне, чтобы не только участники соревнований, но и болельщики почувствовали весь масштаб этого спортивного праздника. Но вопрос об изменении формата, уменьшении количества участников не стоял. Решение о переносе мероприятия в другой город стало однозначным. Для нас главное – развитие спорта, воспитание нового поколения чемпионов, а в Казани есть все условия для проведения соревнований на самом высоком уровне.

– Как я понимаю, екатеринбургский бассейн «Юность», в котором обычно проходит «Кубок Попова», уже физически не может принять всех желающих. На каком этапе реализация проекта Центра водных видов спорта в Екатеринбурге, о котором ходят разговоры с 2012 года?

– На сегодняшний день в Екатеринбурге нет подобного плавательного объекта, который бы отвечал всем стандартам проведения международных соревнований. Поэтому на IX «Кубке Александра Попова» мы вышли к правительству Свердловской области с инициативой реализации проекта в форме государственного частного партнёрства по возведению в нашем городе Центра водных видов спорта. Это современный многофункциональный спортивный комплекс, который спроектирован с учётом всех передовых технологий и нашего накопленного опыта в строительстве бассейнов и спортивных сооружений, коих мы построили свыше 60. Концепция объекта сейчас находится на рассмотрении.

– Есть ли вероятность, что, когда Центр будет построен, «Кубок Попова» и другие крупные старты вновь станут проводиться в Екатеринбурге?

– Создавая проект Центра водных видов спорта для Екатеринбурга, мы ставили перед собой задачу, чтобы данный объект был лучшим в России, потому что мы хотим, чтобы наш город стал спортивной столицей, и мы смогли бы здесь проводить крупнейшие соревнования международного масштаба. В том числе и «Кубок Александра Попова».

Приглашённые на «Кубок Александра Попова» олимпийцы неизменно вызывали ажиотаж у юных уральских спортсменов. Фото: Владимир Васильев

– Как отреагировала Казань на предложение провести «Кубок Попова»?

– Казань очень позитивно приняла наше предложение о проведении юбилейных соревнований. В этом городе умеют организовывать масштабные спортивные события. Власти Республики Татарстан готовы оказывать нам большую поддержку.

Здесь давно проходят крупнейшие спортивные события. А сегодня Казань можно поздравить с получением права на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. Учитывая, что здесь ещё пройдут Десятые Всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», авторитет Казани в мире плавания станет бесспорным.

Стоит отметить, что мы, со своей стороны, имеем большой опыт работы с этим регионом – компанией «Академия Александра Попова» в Казани было возведено три временных бассейна для проведения XVI чемпионата мира по водным видам спорта-2015, а также ещё несколько бассейнов для различных чемпионатов.

Если говорить об условиях, в которых будет проводиться юбилейный «Кубок Александра Попова», то со стороны Казани будет представлен целый ряд спортивных объектов, задействованных в организации мероприятий для участников и гостей.

Участникам кубка представится возможность проживания на территории деревни Универсиады. Сами соревнования пройдут в бассейне «Буревестник».

Кстати Всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова» проводятся с 2008 года. За девять лет в кубке приняли участие свыше 3 500 юных спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет из 60 регионов России, а также стран СНГ и Европы. Комментарий Александр ПОПОВ, основатель «Кубка Попова» по плаванию, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира, уроженец города Лесного: – Десятый кубок – юбилейный. И наша основная идея – расширить горизонты, увеличить масштаб, провести его в формате спортивного фестиваля. Для этого мы хотим привлечь большое количество олимпийских чемпионов, чтобы они поделились своим опытом не только с участниками соревнований, но и со спортсменами разных видов спорта, организовав для них открытые тренировки. Для нас очень важно устроить детям настоящий спортивный праздник. Казань, в свою очередь, заслуженно носит звание спортивной столицы, потому что имеет огромный опыт и большое количество качественных спортивных площадок, которые она готова предоставить нам для наших мероприятий. Мы очень благодарны Татарстану за поддержку.