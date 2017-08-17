«Мы сами виноваты, что зрительский интерес не высокий»

Семён Матковский. Фото - пресс-служба ХК "Динамо-Строитель"

На чемпионате Европы по хоккею на траве мужская сборная России заняла четвёртое место в группе «В» и не смогла вернуться в класс сильнейших. В составе национальной команды выступали и три игрока екатеринбургского «Динамо-Строителя» — Семён Матковский, Артём Борисов и Александр Скиперский.

Об итога турнира в Глазго, секретах популярности летнего хоккея в Европе и перспективах «Динамо-Строителя» в возобновляющемся через несколько дней чемпионате России корреспондент «ОГ» побеседовал с одним из екатеринбургских сборников Семёном Матковским.

— Два года назад сборная России заняла восьмое место в первой группе и выбыла во вторую. Сейчас финишировала четвёртой уже во второй группе. Результат закономерен?

— С учётом уровня нашей подготовки это нормальный результат. Четвёртое место во второй группе — это то, на что мы наиграли на данный момент, объективный уровень сегодняшней сборной России.

— В полуфинале проиграли хозяевам турнира шотландцам. Не секрет, что очень часто в таких ситуациях хозяевам откровенно помогают. Вы с этим столкнулись?

— Нет, судейство было абсолютно адекватное, всё было в спортивных рамках. Сами виноваты в поражении — проигрывали 0:4 и только в самом конце матча включились в игру, за десять минут забили три мяча.

— Действительно вы включились или же соперники, посчитав, что дело сделано, сбавили обороты?

— Именно мы начали играть так, что шотландцы выйти не могли из своей четверти, не знали что делать.

— А тогда возникает резонный вопрос — чего же вы раньше не начали играть так, чтобы соперник не знал что делать?

— Не знаю даже. Это давняя наша проблема — начинаем играть только после того как получали гол в свои ворота. Я не знаю, с чем это связано. Игра у нас какая-то не склеенная получается, и только когда возникает необходимость отыгрываться, мы начинаем играть лучше и увереннее.

На самом деле играли мы на чемпионате Европы неплохо, но не реализовали очень много своих моментов. С теми же шотландцами в полуфинале и французами в матче за 3-е место очень плохая была реализация. Не забиваем сами — получаем в свои ворота.

— Много ли было болельщиков на матчах?

— Больше, конечно, приходили на матчи своей команды — тогда, конечно, трибуна примерно на тысячу зрителей была заполнена, но и на других играх человек пятьсот было. Для сравнения — когда проходил молодёжный чемпионат Европы в Санкт-Петербурге, то болельщиков вообще не было, приходили только родственники ребят, кто живёт поближе.

— И в чём на ваш взгляд причина того, что у нас в стране хоккей на траве не пользуется популярностью?

— Хоккей на траве — не футбол и не хоккей с шайбой, ему тяжело пробиться на такой же уровень по зрелищности. Допустим, в Бельгии, Нидерландах или Германии дети начинают заниматься хоккеем на траве в школе на уроках физкультуры. Поэтому про этот вид спорта знают и дети, и их родители. В России, к сожалению, всё совсем не так.

— Но в то же время, например, команде «Динамо-Строитель» грех жаловаться на отсутствие рекламы. У вас и президент клуба Евгений Львович Горенбург — человек творческий, а с появлением пресс-атташе Сергея Сивопляса по количеству рекламных акций «Динамо-Строитель» уступает разве что баскетбольной «УГМК». А зрителей как и раньше можно пересчитать по головам.

— В какой-то степени мы сами виноваты в том, что зрительский интерес не высокий, не показываем высоких результатов. Были бы мы в двойке, может быть хоккей на траве в Екатеринбурге стал бы более известен.

— Скоро стартует заключительный круг чемпионата России. «Динамо-Строитель» пока на четвёртом месте…

— Игр ещё много, так что есть возможность наверстать упущенное. По игре не скажу, что мы сильно уступаем. Чемпионам России казанским динамовцам проиграли с минимальным счётом. Я считаю, и с ними и с командой из Электростали можно соперничать. Проблема та же, что и у сборной — плохая реализация моментов. Если получится эту проблему решить, то ничего ещё не потеряно — чемпион и призёры будут определяться в играх плей-офф.