Не прощаемся, Чисамба?

Как бы ни заканчивался матч, Чисамба Лунгу всегда подходил поприветствовать болельщиков. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня стало известно, что футбольный клуб «Урал» продал в турецкий «Аланьяспор» одного из своих самых известных игроков — Чисамбу Лунгу. Замбиец провёл в екатеринбургской команде восемь лет, стал любимцем местных болельщиков и одним из самых ярких игроков не только клуба, но и всей Премьер-лиги.

Второй футбольный сын Григория Иванова

Лунгу перебрался в Екатеринбург в 2010 году. Он был куплен всего за 75 тысяч евро — смешная сумма по меркам современного футбола (сейчас, по информации прессы, турки заплатили за игрока миллион евро) — и стал первым африканским легионером в истории клуба. Лунгу пришлось долго бороться за попадание в основу, но после победы в Кубке африканских наций в составе сборной Замбии вопрос решился сам собой — Чисамба стал постоянным игроком основы.

Тренер минского «Динамо» и сборной СССР на чемпионате мира 1986 года Эдуард Малофеев ввёл понятие «искренний футбол», которое и сам потом затруднялся объяснить. То, что делал на поле Чисамба Лунгу, — это как раз классический пример искреннего футбола, идущего от сердца. Не было, пожалуй, в «Урале» игроков, которые бы так же виртуозно обращались с мячом. Лунгу нравился болельщикам и тем, что никогда не боялся идти в обводку, кто бы ему не противостоял — хоть Дидье Дрогба на Кубке африканских наций, хоть суперзвёзды «Зенита». Но болельщики в Екатеринбурге очень любили замбийца не только за это. Лунгу помогал фанатам, остававшимся без денег на выездах, снялся в антирасистском ролике, в общем был открытым и позитивным человеком.

Помимо всего прочего, Лунгу пользовался полным доверием президента клуба Григория Иванова. В интервью Чисамба называл Иванова «вторым отцом», а тот, в свою очередь, всегда с любовью отзывался о своём африканском легионере. Осенью 2016 года в матче с «Ростовом» Лунгу забил победный гол и снял игровую футболку, под которой была ещё одна — с изображением Григория Иванова. Вот такая любовь.

Да и сам Григорий Викторович неоднократно говорил, что Чисамба для него «второй футбольный сын после Олега Шатова». Примечательный эпизод — в декабре прошлого года в интервью «Матч-ТВ» Лунгу довольно откровенно высказался о наделавшем много шума разгромном домашнем поражении от «Терека» (1:4). Зная крутой нрав президента клуба, можно предположить, что любой другой на его месте вылетел бы из клуба немедленно, но только не Чисамба.

Уход Чисамбы — ошибка

Слухи о том, что замбиец может покинуть Екатеринбург, стали появляться ещё зимой. Тогда его сватали в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира». И дело даже дошло до конкретного предложения, но в итоге трансфер сорвался, Лунгу доиграл сезон в «Урале», прошёл сборы. Ничего не предвещало изменений в его судьбе, но Григорий Иванов вдруг несколько дней назад заявил, что Чисамба уезжает играть в Турцию. Лунгу уехал на медосмотр в «Антальяспор», успешно его прошёл и стал игроком турецкого клуба.

Но давайте скажем честно, что при всех положительных качествах Лунгу, его КПД оставляет желать лучшего. О проблемах Чисамбы с ударом не шутил только ленивый — уж очень неточно замбиец бьёт по воротам, за восемь сезонов в составе «Урала» он забил восемь голов. Взять мяч и пробежать с ним вдоль бровки, накручивая по пути соперников, — здесь он Король. Но только в последние года два эти феерические рейды стали заканчиваться ещё и обостряющими передачами. В современном футболе этого мало, командам нужны не эффектные, а эффективные игроки.

В «Урале» у Чисамбы Лунгу были, можно сказать, тепличные условия — поддержка со стороны президента клуба, любовь болельщиков. Не факт, что также будет и в Турции, где он будет одним из многих, где придётся заново доказывать свою состоятельность. Получится — честь ему и хвала. Но на данный момент расставание с Лунгу представляется ошибкой с обеих сторон. Клуб потерял одного из своих харизматичных лидеров, тех игроков, на которых идут болельщики, а сам Лунгу лишился Своей команды.

В ближайшее время перед одним из домашних матчей Лунгу попрощается с Екатеринбургом. Но мы бы не стали исключать, что это будет не «прощай», а «до свидания».

С 1992 года за команды Свердловской области играли около 350 иностранцев. Чисамба Лунгу — рекордсмен среди футболистов и один из главных иностранных долгожителей среди представителей всех видов спорта.

Сезоны Игрок Вид спорта Клубы Свердловской области Сезоны 10 Деанна Нолан (США/Россия) Баскетбол «УГМК» (Екатеринбург) 2007/2008 - 10 Сергей Почкунов (Казахстан) Хоккей с мячом «Маяк-2», «Маяк» (оба - Краснотурьинск), «Уральский трубник» (Первоуральск) 1998/1999 - 1999/2000 2000/2001 - 2004/2005 2006/2007 - 2007/2008 2016/2017 - 9 Зоран Приморац (Хорватия) Настольный теннис «УГМК» (Верхняя Пышма) 2008/2009 - 9 Сандрин Груда (Франция) Баскетбол «УГМК» (Екатеринбург) 2007/2008 - 2015/2016 9 Сергей Тамбулов (Казахстан) Хоккей «Металлург» (Серов) 1992/1993, 1998/1999 - 2005/2006 8 Чисамба Лунгу (Замбия/Грузия) Футбол «Урал» (Екатеринбург) 2010 - 2017/2018 7 Эдгар Манучарян (Армения) Футбол «Урал» (Екатеринбург) 2011/2012 - 2015/2016, 2016/2017 - 7 Юрий Жерихов (Казахстан) Хоккей «Кедр» (Новоуральск), «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 2002/2003 - 2003/2004, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 - 2013/2014 2006/2007 7 Роман Козлов (Казахстан) Хоккей «Спутник» (Нижний Тагил) 2008/2009 - 2014/2015