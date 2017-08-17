Не прощаемся, Чисамба?

Сегодня стало известно, что футбольный клуб «Урал» продал в турецкий «Аланьяспор» одного из своих самых известных игроков — Чисамбу Лунгу. Замбиец провёл в екатеринбургской команде восемь лет, стал любимцем местных болельщиков и одним из самых ярких игроков не только клуба, но и всей Премьер-лиги.
Второй футбольный сын Григория Иванова
Лунгу перебрался в Екатеринбург в 2010 году. Он был куплен всего за 75 тысяч евро — смешная сумма по меркам современного футбола (сейчас, по информации прессы, турки заплатили за игрока миллион евро) — и стал первым африканским легионером в истории клуба. Лунгу пришлось долго бороться за попадание в основу, но после победы в Кубке африканских наций в составе сборной Замбии вопрос решился сам собой — Чисамба стал постоянным игроком основы.
Тренер минского «Динамо» и сборной СССР на чемпионате мира 1986 года Эдуард Малофеев ввёл понятие «искренний футбол», которое и сам потом затруднялся объяснить. То, что делал на поле Чисамба Лунгу, — это как раз классический пример искреннего футбола, идущего от сердца. Не было, пожалуй, в «Урале» игроков, которые бы так же виртуозно обращались с мячом. Лунгу нравился болельщикам и тем, что никогда не боялся идти в обводку, кто бы ему не противостоял — хоть Дидье Дрогба на Кубке африканских наций, хоть суперзвёзды «Зенита». Но болельщики в Екатеринбурге очень любили замбийца не только за это. Лунгу помогал фанатам, остававшимся без денег на выездах, снялся в антирасистском ролике, в общем был открытым и позитивным человеком.
Помимо всего прочего, Лунгу пользовался полным доверием президента клуба Григория Иванова. В интервью Чисамба называл Иванова «вторым отцом», а тот, в свою очередь, всегда с любовью отзывался о своём африканском легионере. Осенью 2016 года в матче с «Ростовом» Лунгу забил победный гол и снял игровую футболку, под которой была ещё одна — с изображением Григория Иванова. Вот такая любовь.
Да и сам Григорий Викторович неоднократно говорил, что Чисамба для него «второй футбольный сын после Олега Шатова». Примечательный эпизод — в декабре прошлого года в интервью «Матч-ТВ» Лунгу довольно откровенно высказался о наделавшем много шума разгромном домашнем поражении от «Терека» (1:4). Зная крутой нрав президента клуба, можно предположить, что любой другой на его месте вылетел бы из клуба немедленно, но только не Чисамба.
Уход Чисамбы — ошибка
Слухи о том, что замбиец может покинуть Екатеринбург, стали появляться ещё зимой. Тогда его сватали в клуб из ОАЭ «Аль-Джазира». И дело даже дошло до конкретного предложения, но в итоге трансфер сорвался, Лунгу доиграл сезон в «Урале», прошёл сборы. Ничего не предвещало изменений в его судьбе, но Григорий Иванов вдруг несколько дней назад заявил, что Чисамба уезжает играть в Турцию. Лунгу уехал на медосмотр в «Антальяспор», успешно его прошёл и стал игроком турецкого клуба.
Но давайте скажем честно, что при всех положительных качествах Лунгу, его КПД оставляет желать лучшего. О проблемах Чисамбы с ударом не шутил только ленивый — уж очень неточно замбиец бьёт по воротам, за восемь сезонов в составе «Урала» он забил восемь голов. Взять мяч и пробежать с ним вдоль бровки, накручивая по пути соперников, — здесь он Король. Но только в последние года два эти феерические рейды стали заканчиваться ещё и обостряющими передачами. В современном футболе этого мало, командам нужны не эффектные, а эффективные игроки.
В «Урале» у Чисамбы Лунгу были, можно сказать, тепличные условия — поддержка со стороны президента клуба, любовь болельщиков. Не факт, что также будет и в Турции, где он будет одним из многих, где придётся заново доказывать свою состоятельность. Получится — честь ему и хвала. Но на данный момент расставание с Лунгу представляется ошибкой с обеих сторон. Клуб потерял одного из своих харизматичных лидеров, тех игроков, на которых идут болельщики, а сам Лунгу лишился Своей команды.
В ближайшее время перед одним из домашних матчей Лунгу попрощается с Екатеринбургом. Но мы бы не стали исключать, что это будет не «прощай», а «до свидания».
С 1992 года за команды Свердловской области играли около 350 иностранцев. Чисамба Лунгу — рекордсмен среди футболистов и один из главных иностранных долгожителей среди представителей всех видов спорта.
Сезоны
Игрок
Вид спорта
Клубы Свердловской области
Сезоны
10
Деанна Нолан (США/Россия)
Баскетбол
«УГМК» (Екатеринбург)
2007/2008 -
10
Сергей Почкунов
(Казахстан)
Хоккей с мячом
«Маяк-2», «Маяк» (оба - Краснотурьинск), «Уральский трубник» (Первоуральск)
1998/1999 - 1999/2000
2000/2001 - 2004/2005
2006/2007 - 2007/2008
2016/2017 -
9
Зоран Приморац
(Хорватия)
Настольный теннис
«УГМК» (Верхняя Пышма)
2008/2009 -
9
Сандрин Груда (Франция)
Баскетбол
«УГМК» (Екатеринбург)
2007/2008 - 2015/2016
9
Сергей Тамбулов (Казахстан)
Хоккей
«Металлург» (Серов)
1992/1993,
1998/1999 - 2005/2006
8
Чисамба Лунгу (Замбия/Грузия)
Футбол
«Урал» (Екатеринбург)
2010 - 2017/2018
7
Эдгар Манучарян (Армения)
Футбол
«Урал» (Екатеринбург)
2011/2012 - 2015/2016, 2016/2017 -
7
Юрий Жерихов (Казахстан)
Хоккей
«Кедр» (Новоуральск),
«Динамо-Энергия» (Екатеринбург)
2002/2003 - 2003/2004, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 - 2013/2014
2006/2007
7
Роман Козлов (Казахстан)
Хоккей
«Спутник» (Нижний Тагил)
2008/2009 - 2014/2015
- Опубликовано в №151 от 18.08.2017