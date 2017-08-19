Североамериканцы боятся проиграть

В 2015 году «Авто» и «Чикаго Стил» выдали самый яркий матч на турнире. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в столице Урала откроется VII Кубок мира по хоккею с шайбой среди молодёжных клубов. Восемь команд из шести стран мира приехали в Екатеринбург и Верхнюю Пышму на крупный международный турнир.

Свердловская область уже не в первый раз принимает Кубок мира. В 2015 году молодые хоккеисты собирались в Екатеринбурге и Верхней Пышме, регион справился с проведением соревнований на отлично и вновь завоевал право быть хозяином турнира.

– Мы проводили здесь Кубок вызова, два года назад Екатеринбург и Верхняя Пышма принимали Кубок мира среди молодёжных клубов. Всем очень понравилась организация. Наверное, это в первую очередь связано с тем, что у региона неравнодушные руководители. В частности, Евгений Куйвашев, который сам очень любит хоккей, – отметил руководитель исполнительной дирекции Кубка мира Вячеслав Потехин.

В этом году в турнире уже традиционно примут участие восемь команд: представители России «Авто» и «Красная Армия», латвийский клуб «Рига», швейцарский «Давос», чешский «Тршинец», шведский «МОДО», финский «Йокерит» и казахстанские «Снежные Барсы».

Безусловно, главным разочарованием стало отсутствие североамериканских команд. В 2015 году противостояние «Авто» и «Чикаго Стил» было самым острым и интересным на турнире, и екатеринбуржцы ждали реванша. Но в последний момент американцы отказались от участия в турнире.

– Мы вели переговоры с североамериканцами, – рассказал «ОГ» управляющий директор МХЛ, двукратный чемпион мира Алексей Морозов. – Канадцы в последний раз участвовали в нашем турнире три года назад, после этого отказались приезжать к нам. Видимо, у них не совпадает график, они только начинают в это время готовиться, наверное, не хотят проигрывать, позориться. С американцами вроде уже договорились, должна была приехать команда «Чикаго Стил». В этом году они выиграли национальный чемпионат, но в финале многие получили травмы. Они не захотели ехать ослабленным составом в Россию.

Организаторы уверяют, что отсутствие североамериканцев не отразится на турнире. В Свердловскую область приехали лучшие молодёжные команды из топовых хоккейных держав, готовые бороться за победу. А для свердловчан отдельный интерес будут представлять матчи «Авто»: наша команда два года назад остановилась в шаге от пьедестала и жаждет реабилитироваться в глазах родных болельщиков.