С Днём рождения, чемпион!

Фото: Алексей Кунилов

21 августа олимпийскому чемпиону по биатлону екатеринбуржцу Антону ШИПУЛИНУ исполняется 30 лет. К своему юбилею он подходит с россыпью медалей и огромным списком титулов. Но этим «джентльменским набором» спортсмен Шипулин не ограничивается. Антон счастливый семьянин, а также идейный вдохновитель собственного благотворительного фонда.

Пожалуй, в России нет ни одного действующего профессионального спортсмена, который бы так активно участвовал в благотворительности, как Шипулин. Летом 2010 года корреспондент «ОГ» имел честь быть одним из первых, с кем Антон поделился идеей создания фонда. Тогда он хотел по мере возможности просто помогать детским домам Свердловской области спортивным инвентарём. Но со временем стало понятно, что это был не эмоциональный порыв молодого биатлониста или пиар-ход, а реальное желание сделать легче и интереснее жизнь тех, кто остался обделённым родительской заботой. За семь лет фонд Шипулина реализовал десятки благотворительных проектов в Екатеринбурге и по всей области. Камышловский детский дом, Верхнесинячихинская школа-интернат, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района – список тех, кому фонд Шипулина помог со спортивным инвентарём, можно ещё долго перечислять. Также под эгидой фонда началось строительство спортплощадок. Буквально неделю назад Шипулин открывал один из таких объектов на родине первого президента России Бориса Ельцина в селе Бутка Талицкого района.

К слову, накануне юбилея Шипулин разместил объявление в социальных сетях о том, что хочет разделить этот праздник с детьми из реабилитационных центров и поехать именно в этот день общаться с ними и дарить подарки.

– Буду рад, если вы поддержите эту идею и поздравите меня с помощью благотворительного пожертвования в мой фонд, – пишет Шипулин. – Все средства пойдут на приобретение спортивного инвентаря и необходимых вещей детям, которые я вручу в этот день и от вашего имени.

К слову, к полудню четверга биатлонисту подарили уже 44 тысячи рублей. На эти деньги фонд организует праздник под Кировградом в детском оздоровительном лагере «Зелёный бор», где сейчас отдыхают дети из нескольких социально-реабилитационных центров Свердловской области.

Один из тех, кто активно участвует в проектах фонда, – звезда команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев.

– Антон живёт так же, как бежит по дистанции – всегда старается быть первым и своими поступками показывать пример, – говорит Исаев. – Я знаю, сколько Антон уделяет времени фонду. И нужно отдать должное мудрости его супруги Луизы, которая поддерживает его. У него замечательная команда. И мне приятно быть её частью.

Гордится своим воспитанником и его наставник Владимир Путров.

– Много времени и сил было положено на то, чтобы Антон из талантливого спортсмена превратился в настоящего чемпиона и просто хорошего человека, – отмечает Путров. – Он всё впитал и сделал правильные выводы. Глядя на него, я испытываю радость.

Антон Шипулин – большой друг «Областной газеты», поэтому, воспользовавшись служебным положением, поздравляем его с юбилеем. Крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на летнем чемпионате мира и зимней Олимпиаде в Южной Корее!