Юрий Бавин: «Не боюсь конкуренции, только в таких условиях можно расти и развиваться»

Юрий Бавин обладает не только хорошими оборонительными качествами, но и часто помогает команде в атаке. Фото: Дмитрий Медведев

В минувшем межсезонье футбольный клуб «Урал» сделал сразу несколько приобретений. Одним из новобранцев оказался 23-летний центральный полузащитник Юрий БАВИН. За свою карьеру уроженец Камчатки успел поиграть в московском ЦСКА, в санкт-петербургском «Зените» и даже в чемпионате Португалии. Накануне матча с ЦСКА в интервью «ОГ» Юрий рассказал о том, как делал свои первые футбольные шаги, почему не удалось закрепиться в португальских грандах «Спортинге» и «Браге», а также о том, как оказался в Екатеринбурге.

От школьного кружка до ЦСКА

— Юрий, вы уроженец Камчатки, края, где мало возможностей стать профессиональным футболистом…

— На Камчатке я только родился, вся моя осознанная жизнь прошла в Москве, куда я переехал с родителями в возрасте трёх лет. Все мои воспоминания о Камчатке — это старые видеозаписи, которые мне показывали мама и папа. Я начинал заниматься в мини-футбольном клубе «Дина», помню, как в школе я записался в футбольный кружок, который был неким филиалом «Дины». Однажды мама прочитала объявление в газете о том, что футбольный клуб ЦСКА проводит набор мальчишек моего возраста. На просмотре были около 80 человек, в итоге прошли только трое, в том числе и я. Так попал в ЦСКА, где провёл много лет.

— То есть было желание играть именно в большой футбол?

— Вообще, у меня родители к спорту никакого отношения не имеют. Мама — доктор, отец — полицейский. Папа, конечно, занимался в молодости спортом, тяжёлой атлетикой, в волейбол играл, но это было на любительском уровне. У меня не было цели: мини-футбол, большой футбол… Я просто занимался спортом, родителям это нравилось.

— Вы прошли большой путь, начиная от отбора в секцию до капитанской повязки в молодёжной команде ЦСКА. Однако за основу провели всего один матч. Тренерский штаб не особо доверял своей молодёжи на тот момент?

— Я долгое время был в структуре ЦСКА, практически двенадцать лет. Да, со временем дорос до капитанства в молодёжке. Тогда было очень тяжело попасть в основу, была обойма — двенадцать-тринадцать человек — которые играли постоянно. Изредка, когда главные футболисты разъезжались по сборным, нас подтягивали к тренировкам с основой. В тот момент купили Вернблума, Натхо, Ерёменко пришёл, поэтому было очень тяжело попасть в команду, и я стал искать другие варианты для продолжения карьеры.

— Не обидно, что сейчас ЦСКА стал уделять внимание молодёжи? Головин, Чалов, Жамалетдинов…

— Да, конечно, есть небольшая обида. Так получилось, что когда я ушёл, у команды немного поменялся курс. Я рад за ребят, они все из дубля, рад, что у них есть шанс, который, может быть, был и у меня, но у них он в более реальных условиях.

В Европе пересмотрел отношение к жизни

— Из ЦСКА вы отправились во вторую лигу Португалии. Хотели уехать в Европу?

— Конечно, меня очень заинтересовало предложение из Португалии. «Униан Лейрия» — очень известная команда. Тогда они испытывали проблемы, но был большой проект, команда преобразовывалась. Там хороший город, отличный стадион, инфраструктура. Есть всё для прогресса, тем более что на матчи ходят селекционеры из топ-клубов Португалии. Я поехал, и рад, что сделал этот шаг, я многому там научился. Пересмотрел отношение к футболу, к жизни в целом.

— Были ли другие предложения? Из России?

— Да, меня звали в ФНЛ. Но после двенадцати лет в ЦСКА я хотел попробовать что-то новое, на первую лигу тогда не смотрел. Когда услышал о предложении из Португалии, то долго не думал: собрал вещи и поехал.

— Что заставило вернуться в Россию?

— Был такой момент, что я отыграл в Португалии полтора года. У меня были предложения из «Спортинга», из «Браги», я проходил у них просмотры, но почему-то не получалось подписать контракт. Всё время мешали какие-то обстоятельства. На просмотрах я проявлял себя хорошо, при общении с главными тренерами мне говорили: «Оставайся, подписывай контракт, ты нам нужен». А когда дело доходило до бумаг, то что-то происходило. Потом появилось предложение от «Зенита». Тогда в Питер приехал хороший тренер Виллаш-Боаш, Санкт-Петербург отличный город с футбольными традициями. Появилась возможность вернуться в топ-клуб России, и я за неё зацепился.

— Среди фанатов «Зенит» и ЦСКА — разные полюса Земли. Ничто не ёкнуло внутри, когда вы, проведя двенадцать лет в московском клубе, уехали играть в Питер?

— Да, я понимаю, что есть такое мнение. Я не считаю, что внёс какой-то огромный вклад в основную команду ЦСКА. Такие трансферы часто происходят на юношеском уровне. Думаю, что ничего страшного. Это футбол, если ты не нужен своему родному клубу — ты ищешь тот, где тебе хорошо.

Александр Тарханов повлиял на мой переход

— Как появился вариант с переходом в «Урал»?

— Первые разговоры начались на Кипре, когда мы играли на Кубке ФНЛ, я пообщался с Александром Тархановым. «Урал» — это хороший клуб, который играет в премьер-лиге. Александр Тарханов сыграл большую роль в моём переходе, он хороший специалист, который умеет работать с молодыми футболистами.

— Вы говорите, что в ЦСКА и «Зените» была высокая конкуренция. Но в «Урале» ведь тоже на вашей позиции играют Роман Емельянов и Артём Фидлер, которые выступают за команду уже не первый сезон…

— Это показывает уровень «Урала». Здесь есть очень хорошие футболисты, на каждую позицию претендуют несколько человек, высокая конкуренция. Я думаю, что только в такой среде можно расти и развиваться. Это лучше, чем играть без конкуренции.

— В «Зените» та же самая проблема? Молодёжи не особо доверяют…

— Когда я был в «Зените», я был другим футболистом, не тем мальчиком в ЦСКА. Намного чаще тренировался с основной командой, когда был Андре Виллаш-Боаш, я практически всё время проводил с основой. С Мирчей Луческу съездил на сборы, но потом всех молодых футболистов отправили в «Зенит-2». Это можно понять, когда приходит новый тренер, от него требуют результата. У «Зенита» большая обойма футболистов, это топ-клуб, и это нормально.

— Были ли какие-то гарантии, что вы будете играть в основе «Урала»?

— Гарантий не даёт ни один клуб, всё зависит от тебя. Своей работой, игрой ты должен доказывать, что именно ты достоин места в стартовом составе. Это премьер-лига, не дворовой футбол. Здесь очень высокий уровень, нужно ему соответствовать.

— Так получилось, что уже в первом туре вы вышли в основе. Ожидали этого?

— Я провёл с командой все сборы, влился в коллектив, знаком с требованиями, которые предъявляет главный тренер. Приятно, конечно, начинать чемпионат в стартовом составе, чувствовать себя частью команды, тем более дома, при своих болельщиках.

— Практически вместе с вами в «Урал» перешёл ещё один игрок «Зенита-2» — Алексей Евсеев. Как-то обсуждали это между собой?

— Я перешёл в «Урал» чуть раньше, он, конечно, мне писал, узнавал, как тут обстановка. Я сказал ему как есть. Мы играли в «Зените-2», здесь всё-таки премьер-лига. Когда есть возможность сделать шаг вперёд, любой футболист хочет им воспользоваться. Ничего нового я не сказал, Лёша сам всё понимал.

— В первых турах в соперниках у «Урала» были не топовые команды, а затем практически подряд в календаре стоят игры с лидерам. Как команда настраивается, например, на игру с «Зенитом» или ЦСКА?

— Мы настраиваемся на победу в каждом матче. Иногда играть со сложным соперником даже проще. «Уфа», например, очень грамотно обороняется, Нет свободных зон, любая ошибка в игре с такими командами может сыграть решающую роль. А топовые команды и сами играют, и соперникам дают играть. Появляется свобода действий, и, соответственно, шансы.

— В предстоящем матче с ЦСКА у вас будет двойная мотивация?

— Сложно сказать. Конечно, там у меня много друзей, знакомых, есть болельщики, которые мне пишут, помнят про меня. В таких матчах мне бы хотелось побеждать и приносить пользу своей нынешней команде, поэтому мотивация двойная, если не тройная.

Сам не готовлю — не умею

— Вы жили в Португалии, в Москве, в Санкт-Петербурге. Как вам наш город?

— Несмотря на то, что я здесь живу недолго, уже успел познакомиться с городом. Он очень мне нравится, большой, современный, здесь есть абсолютно всё. Тем более у нас в команде хороший коллектив, мы всегда можем организовать какие-то общие походы, мероприятия, ужины. Скучно не бывает (смеётся).

— Как раз недавно ваш одноклубник Денис Кулаков готовил борщ. Оценили кулинарные способности партнёра по команде?

— Да, Денис огромный молодец. Он хороший повар, борщ получился отличный.

— Готовите дома или чаще едите в кафе?

— Мне очень нравится кулинария и всё, что с этим связано, но сам готовить не умею. Не подхожу к плите, думаю, не стоит (смеётся). Поэтому чаще или заказываю еду, или ем в кафе.

— Как проводите свободное время?

— Хожу в кино, провожу время с друзьями, хожу на концерты. Одним словом, провожу время как обычный представитель молодёжи.

— У нас в Екатеринбурге очень много других команд: и хоккей, и баскетбол. За другими видами спорта следите?

— В Питере я ходил и на баскетбольный «Зенит», и на игры хоккейного СКА. Люблю игровые виды спорта. Поэтому я думаю, как только появится возможность, обязательно схожу посмотреть на местные команды.