«Шмели» увеличили клубный рекорд до семи матчей без поражений

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.

Хоккей

Молодёжный Кубок мира

Группа «А» (Екатеринбург).«Давос» – «Рига» – 4:1, «Авто» – «Йокерит» – 8:2, «Рига» – «Йокерит» – 5:3, «Авто» – «Давос» 4:3 (б). «Авто» – 5 очков, «Давос» – 4, «Рига» – 3, «Йокерит» – 0.

Группа «В» (Верхняя Пышма). «Красная Армия» – «МоДо» – 5:2, «Тршинец» – «Снежные Барсы» – 1:2, «Снежные Барсы» – «МоДо» – 5:1, «Красная Армия» – «Тршинец» – 6:0. «Красная Армия», «Снежные Барсы» – по 6, «МоДо», «Тршинец» – по 0.

Футбол

Премьер­лига. 7­ й тур

«Урал» (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин (Емельянов, 68), Фидлер (Портнягин, 82), Григорьев (Евсеев, 62), Бикфалви, Чантурия, Ильин.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Вернблум, Набабкин, Натхо, Головин (Миланов, 82), Мариу Фернандес, Оланаре (Витинью, 52), Дзагоев (Чалов, 64).

Предупреждения: Дзагоев (44), Набабкин (64), Евсеев (89).

Александр Данцев сыграл 100-й матч в Премьер-лиге в составе «Урала».

«Урал» и «Зенит» – две команды, не проигравшие пока ни одного матча.

В девяти предыдущих сезонах в российской Премьер-­лиге «шмели» трижды проигрывали уже в первом туре, пять раз во втором, один раз – в третьем (год назад в домашнем матче с ЦСКА – 0:1). Семь туров на старте без поражений – абсолютный клубный рекорд, который ещё может быть увеличен.

Результаты других матчей: «Тосно» – СКА – 0:0, «Спартак» – «Локомотив» – 3:4 (Глушаков, 30; Луиз Адриану, 43; Промес, 90+2 – Баринов, 48; Ал. Миранчук, 69; Коломейцев, 83; Фернандеш, 90+1), «Рубин» – «Анжи» – 6:0 (Жонатас, 4,31; Гекдениз, 15; Набиуллин, 62; М’Вилла, 85; Лестьенн, 86), «Амкар» – «Зенит» – 0:1 (Кокорин, 61), «Динамо» – «Уфа» – 1:1 (Зотов, 87 – Ванек, 45). «Ростов» – «Краснодар» – 0:0. «Ахмат» и «Арсенал» играют вечером 21 августа.

Положение команд: «Зенит» – 19 очков (7 матчей), «Локомотив» – 16 (7), «Ростов» – 14 (7), ЦСКА – 13 (7), «Краснодар» – 12 (7), «Рубин» – 11 (7), «Уфа» – 10 (7), «Ахмат» – 9 (6), «Урал» – 9 (7), «Спартак», «Динамо» – по 8 (7), «Тосно» – 7 (7), СКА – 5 (7), «Арсенал» – 4 (6), «Анжи» – 3 (7), «Амкар» – 2 (7).

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жонатас («Рубин»), Панченко («Динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…

Ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Крснодар»), Промес («Спартак») – по 4 передачи…Димитров («Урал») – 2…

Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузяев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров– 3 (1+2), Бикфалви(оба ­«Урал») – 2 (2+0).

Следующий матч «Урал» играет 26 августа в Москве с «Локомотивом».

Чемпионат области. 18­й тур.

Результаты матчей: «Динур» – «ТрубПром» – 3:2, «Урожай» – «Синара» – 0:2 (Никитенко, Осколков), «Северский трубник» – «УралАсбест» – 1:0 (Кузьмин). «Горняк­ЕВРАЗ» – «Академия Урал» играют 23 августа.

Положение команд: «Динур», «Синара» – по 43 очка (16 матчей), «ТрубПром» – 29 (16), «Кедр» – 22 (16), «Горняк­ЕВРАЗ» – 19 (15), «Академия Урал» – 13 (15), «УралАсбест», «Северский трубник» – по 11 (16), «Урожай» – 9 (16).

Хоккей на траве

Суперлига (мужчины)

«Метрострой» (Санкт­Петербург) – «Динамо­Строитель» (Екатеринбург) – 4:3 (Лаптев, 15,45; Дегтярёв, 35, , Мальков, 69 – Лыков, 11,48,68) и 1:4 (Радивинович, 35 – Матковский, 22; Котков, 25; Варси, 36; Редкозубов, 50),

Результаты других матчей: «ЦСП Крылатское» – «Динамо» (Кз) – ­:+, ­:+ (ЦСП «Крылатское» временно отстранено от игр чемпионата России до погашения задолженности по уплате вступительных взносов), «Динамо» (Эл) – «Тана» – 11:1,4:1.

Положение команд: «Динамо» (Кз) – 50 очков, «Динамо» (Эл) – 40, «Тана» – 22, «Динамо­Строитель» – 21, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8.