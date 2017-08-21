Тёмная лошадка Востока

«Автомобилист» настроен решать в новом сезоне самые серьёзные задачи. Фото: Предоставлено пресс-службой «Авангарда»

В понедельник в Санкт-Петербурге матчем между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем прошлогоднего регулярного чемпионата стартует десятый юбилейный сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Екатеринбургский «Автомобилист» начнёт своё выступление в турнире в среду, отправившись в гости к одному из самых принципиальных соперников – магнитогорскому «Металлургу».

Одни переходы

Нынешнее межсезонье выдалось горячим для клубов КХЛ. Таблица переходов, опубликованная на официальном сайте лиги, пестрит фамилиями – у каждого клуба с десяток, а то и больше трансферов. «Автомобилист», кстати, был одним из самых активных на рынке, уступив по количеству приобретений только «Куньлуню», – китайцы, зара­зившись примером своей футбольной лиги, пригласили аж 45 новичков. Перемены в стане «шофёров» были предсказуемы: по окончании прошлого сезона руководство клуба за­явило о том, что команду ждёт преобразование.

Кстати, средний возраст 22 новичков (именно столько человек пополнили состав «шофёров» в этом межсезонье) составляет почти 25 лет (24,73), что гораздо ниже среднего возраста тринадцати игроков, покинувших Екатеринбург (29,85). Не зря после провального сезона 2016/2017 главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что состав необходимо омолодить. Действительно, омолодили.

В команду пришли довольно сильные иностранцы. Канадцы Тейлор Бек и Франсис Паре неплохо себя про­явили на предсезонных турнирах. Бек, кстати, успевал забивать ещё и за национальную сборную на международном турнире в Сочи. К двум фланговым нападающим из Канады «Автомобилист» докупил центрального форварда – двукратного обладателя Кубка Стэнли Дуайта Кинга. Канадец ещё не успел сыграть за «шофёров», но его заслуги говорят о том, что в Екатеринбург при­ехал действительно добротный хоккеист.

Вернулись в команду любимцы местных болельщиков Никита Трямкин и Якуб Коварж. Если судить по фамилиям, «Автомобилист» добавил прилично и в глазах экспертов выглядит уже не просто претендентом на попадание в плей-офф. «Шофёры» рассматриваются сейчас в роли тёмной лошадки, которая может наделать шуму в Восточной конференции КХЛ, но получится ли у екатеринбуржцев провести ровный сезон?

Новые амбиции и последний сезон Крикунова

Главной задачей у прежнего «Автомобилиста» было попадание в плей-офф. Большего, в принципе, от команды не требовали. Но вряд ли в этом сезоне «шофёрам» удастся отделаться банальным попаданием в восьмёрку сильнейших на Востоке (и не дай Бог, если екатеринбуржцы и вовсе туда не попадут). Задачи будут ставиться перед клубом серьёзные, в этом сомнений нет.

Предсезонные турниры показали, что екатеринбуржцам по силам бороться со всеми командами КХЛ. Не было разгромных поражений, «шофёры» смотрелись неплохо даже на фоне лидеров. Безусловно, были проблемы с составом, тренерскому штабу пришлось изрядно поломать голову над оптимальными сочетаниями звеньев. При этом часть игроков уезжала играть за сборные, есть и травмированные хоккеисты, что опять же осложняет ситуацию. К концу межсезонья «Автомобилист», кажется, разобрался с составом и нащупал свою игру. На мемориале Блинова в Омске «шофёры» уступили лишь хозяевам, обыграв при этом «Югру», «Барыс» и «Амур». И это, конечно, прибавит нашей команде уверенности в себе.

Нынешний сезон станет последним для Владимира Крикуновав качестве тренера.

– Это мой последний сезон в роли главного тренера, – за­явил «Спорт-Экспрессу» Владимир Крикунов. – Уже точно решено. Да, однажды я уже «завершал карьеру», но вернулся. Но теперь точно – всё. Что меня заставит передумать? Наверное, ничто. Хотя… Хочу провести полный сезон. Без отставок. Мне это важно. Мы покажем с «Автомобилистом» хороший результат, но потом точно закончу.

Новость, безусловно, громкая. С одной стороны, следующей весной «Автомобилист» останется без главного тренера, что, конечно, добавит екатеринбуржцам проблем. Но с другой стороны, нынешний сезон будет для Крикунова шансом красиво уйти на заслуженную пенсию, а для «Автомобилиста» – заявить о себе.