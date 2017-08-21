От маленького самолётика до большого аэростата: в Логиново прошёл фестиваль «Крылья Урала»

Ан-2 принимает воздушный десант. Фото: Мария Арабей

В прошедшие выходные на аэродроме Логиново в Белоярском районе состоялся авиационный фестиваль «Крылья Урала». В первый день зрители смогли посмотреть лётные соревнования между лучшими спортсменами Свердловской области и не только. А уже в воскресенье, следующий день фестиваля, — посетить площадки разнообразной развлекательной программы.

За три года существования «Крыльев Урала» количество участников в соревнованиях только увеличилось. И если в 2015 году не хватило яркой демонстрационной программы, в 2016 — погода была не самая лучшая для полётов, то в этом году всё сложилось удачно. Только вот гостей приехало меньше, чем в прошлом году (хотя здесь стоит вспомнить, что во время Дня города Екатеринбурга и после него в 2017 году у свердловчан была альтернатива «Крыльям Урала»). Но пробки на дороге к аэродрому от этого точно не были меньше.

Для них на фестивале случился первый прыжок с парашютом.

В первый день в рамках «Крыльев Урала» и в честь Дня Воздушного Флота России на аэродроме Логиново состязались профессионалы в пяти видах спорта: самолётный (4 участника), парашютный (за два дня из самолётов выпрыгнули около 50 человек), авиамодельный (30 спортсменов), воздухоплавательный (6 аэростатов) и впервые в этом году — сверхлёгкая авиация (в сумме 7 парапланов, дельтапланов, парамоторов и паралётов). Представить точно, технично и очень зрелищно свой вид спорта старались все участники фестиваля, которые, к слову, приехали из Екатеринбурга, Каменск-Уральска, Первоуральска, Асбеста и других городов нашего региона, Челябинской и Тюменской областей.

Через пару минут гостья«Крыльев Урала» вместе со своим инструктором взлетит на паралёте

— Были те добрые времена, когда благодаря маленькому самолётику, увиденному в детстве, люди влюблялись в авиацию и со временем уже сами управляли реальными истребителями, — отмечает руководитель аэродрома и заслуженный военный лётчик Александр Ковалёв. — Я точно также начинал с какого-то маленького аэродрома, с планера, а потом покорил 12 типов самолётов, в том числе истребитель. Надеюсь, этот фестиваль привлечёт ещё чьё-нибудь внимание к воздушным видам спорта.

Посетители фестиваля «Крылья Урала» могли подойти и вблизи внимательно рассмотреть заинтересовавшие их воздушные судна.

Также лётчик добавил, что в следующем году ожидается больше самолётов. Поскольку в этот раз некоторые частники не смогли поучаствовать в «Крыльях Урала» из-за оформления новых государственных документов, обязательных для полёта.

Перед прыжком ребятам надо набраться сил :)

Среди событий фестиваля нужно выделить работу парашютистов. Воздушный десант в полном снаряжении, выпрыгивающий из самолёта Ан-2 в дымовую завесу (для большей эффектности), который к тому же парит в небе в одной линии, точные приземления парашютистов и их прыжки в тандеме (с пассажиром) — яркие события прошедших выходных. Радует и то, что у гостей на «Крыльях Урала» была возможность хотя бы немного почувствовать себя спортсменом — на тренажёре для парашютистов.

Сергей Боков, участник выставки авиамоделей,устроил для гостей настоящий мастер-класс

Часть прыжков ещё и снималась на камеру чемпионкой России по групповой акробатике, многократной рекордсменкой национальных рекордов Ириной Кодратовой. Она на фестивале была воздушным оператором. О своей работе на «Крыльях Урала» да и вне этого мероприятия она рассказала «ОГ»:

— Так случилось, что в Логиново у нас не было воздушных операторов. Я стала первой: решила, что мы должны быть такой же базой, какие есть в Москве и в Санкт-Петербурге, где снимают прыжки на фото и видео в большом количестве. Для этого надо очень хорошо владеть своим телом, чтобы вне зависимости от положения другого человека в воздухе находиться вблизи него.

Ирина Кодратова, воздушный оператор после очередного полёта.

Для многих интереснее всего были самолёты. Спортивный пилотаж Як-52 каждый раз приковывал внимание зрителей к себе, к небу.

Помимо соревнований, посетителям «Крыльев Урала» предлагали самим полетать в небе, например, на паралётах (правда, платно).

Над землёй многие радостно изображали из себя самолёты, расправив руки. Также на фестивале каждый мог в деталях рассмотреть самолёты и воздушные шары (за исключением тех, которые часто были в небе).

Помимо авиации внимание зрителей привлекла и мотоциклетная выставка

Прыжки на батутах, битвы на мечах и прогулка по небольшой мотоциклетной выставке стали для маленьких зрителей не менее увлекательными занятиями на «Крыльях Урала», чем основные события, прошедшие в эти выходные на аэродроме Логиново.