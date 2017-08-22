«Пруд Екатеринбурга: сверху жижа типа мазута, а на дне стекло»

Каменные джунгли столицы Урала гребцы сменили на идиллические пейзажи тихой Сысерти. Фото: Евгений Салахов

На следующей неделе в Москве пройдёт чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Свердловская команда впервые за многие годы была вынуждена готовиться к главному внутрироссийскому старту сезона не в привычных условиях на акватории Городского пруда Екатеринбурга, а за 40 км от уральской столицы – в Сысерти. О проблемах, с которыми этим летом столкнулись гребцы, «ОГ» рассказал президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Свердловской области, участник трёх Олимпиад Евгений САЛАХОВ.

«Такого безобразия нет даже на море»

– Сильно ли в этом году на наших спортсменов повлиял спуск воды в Городском пруду Екатеринбурга?

– Однозначно спуск воды повлиял на подготовку екатеринбургских спортсменов. Особенно досталось новичкам, которые сели в лодки впервые в этом году. Берег очень грязный: сверху жижа типа мазута, а на дне стекло. Сложно даже просто выйти на воду. А выпасть из лодки – это просто небезопасно для здоровья! Почти всё лето ребята, которые обычно тренируются в Екатеринбурге на спортивной базе «Динамо», провели на сборах в Сысерти. Туда же мы перенесли все областные соревнования. Нам повезло: в сентябре прошлого года благодаря министерству спорта Свердловской области в Сысерти на базе обновлённой ДЮСШ по лыжному спорту открыли отделение гребли на байдарках и каноэ. Ведь лыжи и гребля – идеально дополняют друг друга в круглогодичном цикле подготовки. Могу сказать, что на данный момент в Сысерти лучшие в регионе условия для подготовки спортсменов самого высокого уровня.

– Несмотря на спуск воды из Городского пруда, в Екатеринбурге традиционно активны любители покататься на катерах и речном трамвайчике. Как у гребцов обычно выстраиваются с ними взаимоотношения?

– Я всю жизнь связан с водой и с катерами. Могу сказать однозначно: такого безобразия, что устраивают водители скоростных катеров в Екатеринбурге, я не видел даже на море. Это просто ужас! То, что пока обходится без трагедий – это просто везение. По поводу их движения по акватории Городского пруда мы давно бьём тревогу. Обращались в различные инстанции – реакции ноль. К счастью, хотя бы в момент проведения соревнований Государственная инспекция по маломерным судам Свердловской области запрещала движение катеров. Что касается трамвайчика, да пускай ходит. Но однозначно должна быть установлена максимально допустимая скорость и чётко обозначен маршрут его движения.

Жизнь в «иммиграции»

– Как сильно отразился перенос тренировок в Сысерть на количестве занимающихся, ведь, наверное, далеко не всем удобно ездить за 40 километров?

– Количество занимающихся в Екатеринбурге, как ни странно, растёт. В городских ДЮСШ нехватка тренерских ставок и инвентаря. Спасибо родителям, которые находят финансовую возможность отправить своего ребёнка в спортивный лагерь или приобрести лодку и весло. Ещё одна наша насущная проблема – отсутствие спортивной структуры, в которую бы попадал спортсмен, которому исполнилось 18 лет. Он выпускается из детской школы на улицу, в никуда, хоть он мастер спорта и чемпион страны. Настоящая же гребля только и начинается с 18 лет, и перспективные и талантливые ребята остаются без поддержки. Раньше существовали структура школ высшего спортивного мастерства и училище олимпийского резерва, а сегодня двери училища открыты для нескольких базовых видов спорта при наличии трудоустроенного там тренера. Получается, что только от инициативы тренера-фанатика, который вынужден за бесплатно работать, зависит, будет ли дальше заниматься человек спортом, реализует ли свои возможности или нет. Эту систему, конечно, следует менять.

– Что касается гребли в Сысерти. Там теперь постоянно будет отделение или оно закроется, когда воду вновь наберут в Городской пруд?

– Нет, оно там будет на постоянной основе. Тем более, что интерес у местных ребят к гребле есть. Министр спорта поставил задачу, чтобы через три года в Сысерти работали три тренера и занимались 90 спортсменов. И мы к этому идём.

– Уже задумывались по поводу следующего года? Согласно указу Президента России Владимира Путина с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах (и на акваториях городов), которые примут матчи футбольного чемпионата мира, будут запрещены все массовые мероприятия. Нет опасений, что и с тренировками на Городском пруду могут опять возникнуть сложности?

– Опасений по этому поводу нет, потому что с этим вопросом уже всё ясно. На ближайшие годы, пока будут реконструировать Макаровский мост, о каких-либо мероприятиях на акватории Городского пруда можно забыть. На следующий год мы планируем все соревнования проводить в Сысерти. Там же организуем летние и зимние сборы для сильнейших гребцов области. Так что Сысерть по-настоящему становится местом притяжения уральских байдарочников и каноистов.