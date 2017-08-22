Павел Дацюк стал соавтором первой заброшенной шайбы стартовавшего чемпионата КХЛ

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области.

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – ЦСКА – 4:2.

В первом матче регулярного чемпионата десятого сезона Континентальной хоккейной лиги по традиции встретились обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата. Победителю – питерским армейцам – достался Кубок Открытия. Армейцы Москвы участвуют в подобном матче третий год подряд и третий раз уступают.

Соавтором первой заброшенной шайбы в сезоне 2017/2018 стал наш земляк Павел Дацюк – с передачи 39­летнего ветерана отличился шведский легионер СКА Патрик Херсли.

Сегодня (23 августа) первый официальный матч в сезоне проведёт екатеринбургский «Автомобилист» – в Магнитогорске с «Металлургом».

Молодёжный Кубок мира

Группа «А». «Йокерит» – «Давос» 3:2. Группа «В». «МоДо» – «Тршинец» – 3:5.

Положение команд

Группа «А»: «Авто» – 5 (2), «Давос» – 4 (3), «Рига» – 3 (2), «Йокерит» – 3 (3). Группа «В»: «Красная Армия», «Снежные барсы» – по 6 (2), «Тршинец» – по 3 (3), «МоДо» – 0 (3). Матчи «Авто» – «Рига» и «Красная Армия» завершились после подписания номера в печать.

Футбол

Премьер­лига. 7­й тур

«Ахмат» – «Арсенал» – 1:2 (Садаев, 74 – Ткачёв, 30; Джорджевич, 76).

Положение команд после 7­го тура: «Зенит» – 19 очков, «Локомотив» – 16, «Ростов» – 14, ЦСКА – 13, «Краснодар» – 12, «Рубин» – 11, «Уфа» – 10, «Ахмат», «Урал» ­ по 9, «Спартак», «Динамо» – по 8, «Тосно», «Арсенал» – по 7, СКА – 5, «Анжи» – 3, «Амкар» – 2.

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жонатас («Рубин»), Панченко («Динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…

Ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Краснодар»), Промес («Спартак») – по 4 передачи…Димитров («Урал») – 2…

Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузяев («Зенит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров­ 3 (1+2), Бикфалви(оба ­«Урал») – 2 (2+0).

Матчи 8­го тура пройдут 25–27 августа. «Урал» 26 августа играет в Москве с «Локомотивом».