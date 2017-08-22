Сергей Мусихин: «Мы готовы были отпраздновать победу, когда нам сказали вновь выходить на старт»

Седьмой этап НПЛ пройдёт в Нижнем Новгороде с 7 по 10 сентября. Фото: Андрей Шереметьев/Пресс-служба ВФПС

Шестой этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги прошёл в Санкт-Петербурге. В упорной борьбе регату выиграла команда «Повелитель паруса – АЗИЯ» рулевого Сергея Мусихина. Екатеринбуржцы захватили лидерство в первый день и не уступили его никому. Нынешняя победа на регате стала для свердловчан второй подряд.

Сергей Мусихин, яхтсмен, чемпион мирав классе «Микро» и SB20, чемпион Европы,рулевой команды «Повелитель паруса –АЗИЯ» – специально для «Областной газеты»:

В России продолжается сезон Национальной парусной лиги (НПЛ), крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта.

В Петербурге мы выиграли впервые за десять лет. Дело в том, что тут очень сложная акватория – напротив Зимнего дворца. Очень сильное течение, дистанция скована фарватерами, и сильно не разгуляешься. Гонки получаются крайне динамичными, и приходится быстро соображать в таких условиях.

Но нам повезло: за неделю до регаты мы принимали участие в Европейской Лиге чемпионов. Туда мы приехали не очень подготовленными и заняли лишь 13-е место, но зато хорошо изучили коварную акваторию Санкт-Петербурга и на этапе НПЛ уже знали, как и что делать. Несмотря на сильную конкуренцию (выиграли всего четыре очка), мы показали достойный результат.

Сложно этап дался психологически. Нужна правильная тактика. Первую гонку можно выиграть на одном дыхании, а потом нужно понимать: обороняться или продолжать в том же духе. Занять первое место всегда легче, чем удержать. Было тяжело так держаться все гонки, которых прошло, кстати, рекордное количество – 51. Они были достаточно короткие, и в таких условиях важно выигрывать старт, а у нас получалось всегда быть в тройке.

После трёх дней мы почувствовали усталость и надеялись, что в таком формате гонок не будет, но организаторы решили иначе. Нам сказали, что погода стоит хорошая и прибавили ещё 15 гонок. Мы уже готовы были отпраздновать победу, когда узнали, что придётся вновь выходить на старт. Представьте, что марафонцу говорят: «Ты пробежал 42 километра, но давай ещё восемь сверху». Мы же рассчитываем свои силы, и так делать неправильно, но мы справились.