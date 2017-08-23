В Екатеринбурге стартовал Кубок России по спортивной гимнастике

Главный фаворит мужских соревнований — двукратный призёр Олимпиады-2016 и пятикратный чемпион Европы екатеринбуржец Давид Белявский. Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта «Уралочка» стартовал Кубок России по спортивной гимнастике, который станет отборочным к чемпионату мира в канадском Монреале (2–8 октября). В течение ближайших четырёх дней 90 лучших гимнастов страны разыграют медали в командном и личном многоборье, а также на отдельных снарядах.

У гимнастов Кубок России наравне с чемпионатом России считается главным стартом сезона. Екатеринбург уже принимал Кубок в 2011 году. Тогда соревнования также прошли в ДИВСе на достаточно высоком уровне – каких-то глобальных претензий к организаторам высказано не было. Но после этого Федерация спортивной гимнастики России неизменно отдавала Кубок России Пензе – городу, где спортивную гимнастику по-настоящему понимают и любят.

И вот после шестилетнего перерыва большая спортивная гимнастика вновь в Екатеринбурге – постарались региональная федерация и министерство физкультуры и спорта Свердловской области. Безусловно, не последнюю роль в возвращении Кубка России на Урал сыграл капитан сборной России Давид Белявский, который с 14 лет живёт в Екатеринбурге. Сейчас 25-летний спортсмен считается одним из лучших гимнастов не только в нашей стране, но и во всём мире. На его счету серебро и бронза Игр-2016 в Рио, 13 медалей (в том числе пять золотых) чемпионатов Европы, чемпионские титулы Всемирной Универсиады и Европейской Олимпиады.

– После Олимпиады в Рио мы с тренером обсудили, что нам нужно усилить, в чём прибавить, чтобы в будущем стать не серебряным призёром Игр, а их чемпионом, – говорит Белявский. – Для этого, в частности, нужно усложнить «базу», поднять оценку за исполнение. В общем, работы очень много. Что касается конкретно Кубка России, то в Екатеринбурге я покажу новые комбинации и новую сложность.

Вместе с капитаном сборной России на главной арене ДИВСа будут соревноваться и другие лидеры национальной команды: самый титулованный участник Кубка России – Денис Аблязин (на его счету три серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр, золото и бронза чемпионата мира, шесть золотых наград чемпионатов Европы), чемпион Европы-2017 в опорном прыжке Артур Далалоян, серебряный призёр Олимпиады-2016 в командном многоборье Ангелина Мельникова и многие другие.

Фишкой соревнований в Екатеринбурге станут новые кубки России, которые получат победители командных соревнований. С этого года они станут переходящими. Презентация новых трофеев состоится 26 августа во время церемонии награждения победителей.

Дворец игровых видов спорта во второй раз за свою историю трансформировался в зал для спортивной гимнастики. Фото: Павел Ворожцов

Кстати В 2016 году больше всех медалей на Кубке России в Пензе завоевали Денис Аблязин (золото в вольных упражнениях, на кольцах, опорном прыжке и серебро в командном первенстве) и Иван Стретович (золото в командном первенстве, на брусьях, перекладине и серебро в упражнениях на коне). В соревнованиях женщин отличилась Ангелина Мельникова, она вы­играла золотые медали в многоборье, на бревне и в командном первенстве, завоевала серебро на брусьях и бронзу в вольных упражнениях.