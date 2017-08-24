Екатерина Завьялова (Поистогова) возвращается на беговую дорожку

Петр Дэвид Джосек / AР / ТАСС

Сегодня, 24 августа, завершилась двухлетняя допинговая дисквалификация екатеринбургской легкоатлетки, призёра Олимпиады-2012 в беге на 800 метров Екатерины ЗАВЬЯЛОВОЙ, выступавшей ранее под фамилией своего супруга — Поистогова. О самых сложных годах в своей жизни Екатерина Завьялова рассказала в откровенном интервью «ОГ».

Екатерина Завьялова оказалась одной из первых, кто стал жертвой допинговой войны в российской лёгкой атлетике, развязанной в 2014 году немецким журналистом Хайо Зеппельтом. После выхода его фильма Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством двух Ричардов — Паунда и Макларена рекомендовала пожизненно отстранить уральскую бегунью, а Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием о дисквалификации Завьяловой на четыре будущих года и об аннулировании всех результатов, начиная с 2012 года (включая бронзу Игр в Лондоне). Но в суде спортсменке и её адвокату Артёму Пацеву удалось сократить срок дисквалификации до двух лет и существенно сократить период аннулированных результатов (сохранив, в том числе, медаль Олимпиады). При этом суд счёл доказанным только тот факт, что Завьялова на опубликованном Зеппельтом видео, которое было сделано скрытой камерой, в частной беседе якобы демонстрирует свои знания в вопросах употребления допинга. Никаких иных претензий к самим допинг-пробам, а также биологическому или стероидному паспортам Завьяловой никогда не возникало. Так или иначе, но свой срок спортсменка «отмотала» полностью и теперь с чистой совестью может возвращаться на беговую дорожку.

Один на один с проблемами

— Екатерина, с какими чувствами и эмоциями встречаете 24 августа 2017 года?

— Сейчас я чувствую себя счастливым человеком. Даже и не верится, что всё закончилось и срок дисквалификации истёк. Время шло очень медленно. Такое ощущение, что прошла целая вечность. За это время случилось очень много событий.

— Фактически всю жизнь вы провели в спорте, когда наперёд расписаны целые недели и даже месяцы. Мария Шарапова в своей автобиографии написала, что после дисквалификации ей пришлось долго привыкать к обычной жизни. И что эта жизнь без постоянных перелётов-переездов, тренировок ей очень понравилась. Насколько тяжело вам было начинать жить жизнью обычного человека?

— Было непросто. Чувствовалось внутреннее опустошение и апатия. С самого начала международные организации рекомендовали дисквалифицировать меня пожизненно. Находиться в полном неведении относительно своего будущего было сложно. Я осталась одна со своей проблемой. Был выбор: ждать или с головой окунуться в новую среду, приспосабливаться и начинать развиваться в другом направлении. Но мне было очень жалко 11 лет, проведённых в спорте, поэтому я решила ждать. Поскольку появилось больше свободного времени, окончила курсы профессионального фотографа, занималась английским языком.

— Когда было вынесено решение CAS, не посещало ли желание вообще завершить спортивную карьеру?

— Так получилось, что окончательное решение CAS по моему делу вынесено всего несколько месяцев назад — 7 апреля. Если говорить о том, какие мысли были в моей голове после этой даты, то идеи завершить карьеру у меня уже не возникло. Но до этого меня бросало из крайности в крайность. Я то начинала упорно тренироваться, то у меня наступало чувство отчаяния и сомнения: «а стоит ли оно того, чтобы изматывать себя, когда нет чёткой цели и решения CAS». Я всё время тренировалась одна.

— Что вас сподвигло продолжить карьеру?

— Чувство нереализованности и обиды. У меня несправедливо забрали моё любимое дело.

— Поскольку вы сейчас везде фигурируете как Завьялова, то, как я понимаю, вы развелись со своим супругом Степаном Поистоговым, тоже легкоатлетом. Как вы вообще пережили все те проблемы, с которыми столкнулись фактически в один момент?

— Это было сложнее вдвойне. Всё время проводила наедине со своими мыслями. Было одиноко. Мой кот был неким утешением и моей компанией. Решила переехать в другой город. Начать жизнь заново. Как говорится, с чистого листа. В Екатеринбурге меня ничто не держало. Я выбрала Москву, поскольку родители живут недалеко. Теперь буду видеть их чаще. Кроме того, в столице отличная инфраструктура для занятий спортом.

Главное достижение в карьере Екатерины Завьяловой (Поистоговой) - бронза Олимпиады-2012 в Лондоне:

Рассчитывала выступить в Рио-2016

— Следили ли вы за тем, что происходит в российской лёгкой атлетике последние годы (имею в виду всю эту допинговую истерию, отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики, недопуск наших легкоатлетов до Игр в Рио и т.д.)?

— Это всё напрямую коснулось меня, поэтому я была в курсе всех событий. Обидно было за ребят. Как спортсменка я могу представить, каких усилий требует от ребят подготовка к главным соревнованиям в их жизни. Им не удалось реализовать то, что они нарабатывали каждый день по многу часов. Очень жаль время и здоровье, потраченные ими впустую… Кто-то из них мог стать олимпийским чемпионом, а его этой возможности лишили.

— Смотрели ли недавний чемпионат мира в Лондоне?

— Да. Мне было интересно смотреть чемпионат мира. Ведь лёгкая атлетика — любимый мой вид спорта. Как же я могла пропустить такое событие?! Хоть россияне там и выступили под нейтральным флагом и не в полном составе, но всё равно обязательно нужно было смотреть и болеть за них. Очень рада за наших ребят, которые смогли завоевать в Лондоне награды.

— Даже дисквалифицированные спортсмены должны продолжать заполнять интерактивную систему АДАМС, по которой вас в любой точке Земли могут найти допинг-офицеры для забора проб. Делали ли вы это во время отстранения и дисквалификации?

— Да. Я подаю информацию в систему АДАМС с 2012 года. Так что я готова к тому, что в любой момент ко мне могут приехать и взять допинг-пробы.

— Известно, что дисквалифицированных спортсменов снимают со ставок во всех ведомствах. Если не секрет, как вы жили два года? Чем занимались, чтобы продержаться на плаву?

— Было непросто. Но у меня оставались кое-какие сбережения. На них и жила. Пока размышляла над тем, чем же я хочу заниматься вместо лёгкой атлетики, дисквалификация закончилась. Поэтому ещё побегаю!

— Как поддерживали себя в форме последние два года?

— Моё отстранение произошло в августе 2015 года. На тот момент я не думала, что процесс по мне так затянется. Я была уверена, что при отсутствии прямых и даже косвенных доказательств моей вины хоть в чём-то могу надеяться на оправдание. Я продолжала готовиться к Олимпиаде в Рио. Но, как оказалось, слушания назначили только через год. А решение вынесли ещё спустя восемь месяцев. На рассмотрение ушло столько времени, что, получив двухлетнюю дисквалификацию в апреле, уже в августе я вновь смогла вернуться в спорт.

Первая победа Екатерины Завьяловой (Поистоговой) на чемпионате России-2012:

Завтра обязательно будет лучше, чем сегодня

— Месяц назад в интервью мне ваш адвокат Артём Пацев сказал, что IAAF и CAS лишили вас возможности выступать фактически в самом рассвете карьеры, когда как раз нужно показывать самые быстрые секунды и завоёвывать награды. У вас такие же ощущения? Или же всё-таки вы верите, что ваши лучшие (в спортивном плане) годы ещё впереди?

— С одной стороны, очень жалко упущенное время. С другой стороны, столкнувшись с различными непростыми ситуациями в этот период, я стала сильнее. У меня никогда не было такого желания тренироваться, какое есть сейчас. Я начала по-другому относиться ко многим вещам и осознавать их ценность. Я поняла: то, что мы имеем, — это результат наших мыслей и действий, и если нас не устраивает результат, нужно срочно что-то менять в жизни. Более ответственно подходить к своему выбору и расставленным на данный момент приоритетам. Если бы я не верила в свои силы, то никакого смысла не было бы продолжать спортивную карьеру. Вера в себя — это основа.

— До того момента, пока IAAF не снимет отстранение с ВФЛА, все российские спортсмены, которые хотят выступать на международных стартах, должны подавать запрос в IAAF и получать разрешение на выступление от специальной комиссии по допуску. Собираетесь ли вы подавать такой запрос?

— Собираюсь. Сейчас как раз готовлю анкету для отправки в IAAF.

— Не опасаетесь ли вы, что к вам может быть предвзятое отношение со стороны IAAF — всё-таки они вас хотели пожизненно дисквалифицировать?

— Не буду тратить свои эмоции на это. Я просто буду тренироваться и показывать результат.

— Каковы ваши ближайшие соревновательные планы?

— Про ближайшие соревнования сказать не могу. Хочется просто поскорее вернуться к привычному тренировочному режиму и поехать на сборы. Ну и конечно, для начала главным для меня будет успешное выступление на зимнем чемпионате России.

— Какой самый главный вывод вы сделали для себя из всей этой истории, произошедшей с вами?

— Столкнувшись с непростой ситуацией, многие, с кем я общалась, исчезли. Остались только настоящие друзья. Я очень благодарна им за поддержку и внимание. Я это ценю. Главный же вывод: нужно быть готовой к любой ситуации. Все трудности временны. Завтра обязательно будет лучше, чем сегодня.

— После всей этой истории не разочаровались ли вы в людях?

— Я убеждена, что нет плохих людей. Каждый человек поступает по своей морали, совести и сложившейся ситуации. Главное — быть честным самим перед собой.

Справка "ОГ" Екатерина Завьялова (Поистогова) Родилась 1 марта 1991 года в Арзамасе. В 2010 году переехала в Екатеринбург. Бронзовый призёр Олимпиады-2012 и командного чемпионата Европы — 2014. Чемпионка России. Победитель и призёр этапов «Бриллиантовой лиги» и Мирового вызова.