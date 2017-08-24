Спорт 24 августа 2017, 18:04

Участники Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд посетили Центр деткой онкологии и гематологии

Игроки вручили подарки детям и по традиции устроили небольшой турнир по настольному хоккею. Фото: Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги

Игроки вручили подарки детям и по традиции устроили небольшой турнир по настольному хоккею. Фото: Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги

В перерыве между игровыми днями делегация Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), а также игроки команд-участниц Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд, который проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19по 27 августа, посетили Центр деткой онкологии и гематологии (Областная детская клиническая больница №1).

Для маленьких пациентов Центра деткой онкологии и гематологии хоккеисты устроили настоящий спортивный праздник. Игроки привезли для ребят настольный хоккей, специализированное медицинское оборудование и телевизоры. А затем вместе с пациентами центра хоккеисты устроили турнир по настольному хоккею. В акции приняли участие игроки ХК «Рига» Даниелс Берзиньш и Алексей Попов, а также Егор Вернигор (на фото) из екатеринбургского «Авто». Подобные встречи проходят уже в восьмой раз в рамках социального проекта «МХЛ — детям».

  • Опубликовано в №156 от 25.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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