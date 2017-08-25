Золотые студенты

Егор Климонов. Фото: Медиаслужба универсиады

В Тайбэе (Тайвань) проходит XXIX Всемирная летняя Универсиада. Как уже сообщала «ОГ», два уральца уже стали её чемпионами. Пловчиха Валерия Саламатина победила в составе сборной России в кролевой эстафете 4х200 м, а тяжелоатлет Егор Климонов стал лучшим в весовой категории до 94 кг. Корреспондент «ОГ» связался с находящимися в Тайбэе Валерией Саламатиной и многолетним наставником Егора Климонова – Михаилом Хомяковым.

Фото: из архива В. Саламатиной

Валерия Саламатина: «В финале было страшновато»

В квалификационном заплыве эстафеты 4х200 м сборная России показала второе время (8:03.62), уступив лишь команде США (8:02.04). В финале в течение всего заплыва наша команда вновь конкурировала за победу с американками. На финише россиянки всё-таки сумели опередить представительниц США всего на четыре сотых секунды. Время нашей команды – 7:55.28.

– Валерия, с какими целями ехали на Универсиаду?

– Для меня Универсиада – главный старт сезона, к которому я готовилась четыре месяца. К самим соревнованиям подошла в очень хорошей форме. Так что в Тайбэй ехала, конечно, побеждать!

– В квалификации эстафеты сборная России уступила лишь американкам. Вы верили, что сможете опередить их в финале?

– Конечно, мы верили, но знали, что будет очень тяжело. У всех были очень сильные команды, и перед финалом в составах произойдут замены.

– В течение всей первой половины финального заплыва наша команда была рядом с американками. Какие эмоции испытывали, стоя на стартовой тумбочке в ожидании начала своего третьего этапа эстафеты?

– Было страшновато. Но нужно было сохранять «холодную голову» и просто делать своё дело. Не совсем довольна, как преодолела свой этап – думаю, что могла бы проплыть лучше. Но на последнем этапе у нас была Арина Опёнышева. Она настоящий боец! Мы знали, что победу она просто так американкам не отдаст.

– Расскажите об условиях жизни на Универсиаде. Всё ли устраивает?

– Квартиры достаточно удобные, но слишком пустые. Даже тумбочки нет. Пришлось импровизировать – вместо неё ставить сейф. Что касается питания в местной столовой, то лично мне оно не очень нравится: небольшой выбор, зато очень длинные очереди из желающих поесть. Если говорить о бассейне, в котором мы соревновались, он достаточно удобный. Только само расписание заплывов оказалось не самым лучшим. После победной эстафеты я вернулась в комнату только после полуночи, а в семь утра уже надо было вставать, чтобы опять ехать на соревнования.

– Вы впервые участвуете в Универсиаде. Какие у вас впечатления от этих комплексных соревнований?

– Тут очень круто! Много спортсменов, много видов спорта. Плавание идёт почти все дни Универсиады, поэтому за других болеть получается мало. Но иногда пересекаемся с русскими ребятами из других видов спорта, узнаём, как они выступают, и желаем удачи.

Фото: из архива М. Хомякова

Михаил Хомяков: «Егор способен стать атлетом топ-уровня»

Тагильский тяжелоатлет Егор Климонов, выступающий в категории до 94 кг, в рывке смог зафиксировать 168 кг, а в толчке – 215 кг. С суммой 383 кг Егор Климонов сумел всего на один килограмм опередить чемпиона Азии-2015 казаха Рустема Сыбая и на два – чемпиона Игр Юго-Восточной Азии-2013 Сарата Сумпрадита из Таиланда.

– Михаил Валерьевич, как оцените выступление вашего подопечного?

– Я очень рад, что Егору удалось победить! Для нас Универсиада была важным стартом сезона, ради которого мы даже пожертвовали выступлением на чемпионате России. В Тайбэе в рывке он взял 168 кг. В этом упражнении у Егора ещё есть потенциал, чтобы поднимать вес больше. А в толчке зафиксировал 215 кг, превысив тем самым в этом упражнении рекорд Универсиад.

– Соперники Егора уступили ему буквально по одному-два килограмма. Если бы они подняли больший вес, чем Егор, ваш подопечный смог бы добавить?

– Да, Егор находится в хороших кондициях. Я считаю, что, если бы понадобилось, он бы смог толкнуть больше. Но этого не потребовалось. Уже во втором подходе он зафиксировал 215 кг. Было решено, что нет смысла ещё раз подниматься на помост, если победа и так уже наша.

– Каковы шансы Егора поехать на чемпионат мира, который пройдёт 28 ноября – 5 декабря в американском Анахайме?

– Отборочным для попадания в команду на чемпионат мира был чемпионат России, который мы как раз по согласованию с тренерским штабом команды пропускали. Если нас допустят хотя бы до сборов с командой, то мы, конечно, постараемся сделать всё, чтобы поехать на «мир». Дело ещё и в том, что главным тренером мужской сборной России по тяжёлой атлетике буквально на этой неделе был утверждён Олег Глебович Писаревский. Этот вопрос нужно обсуждать с ним.

– Год назад российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Играх-2016 из-за многочисленных положительных допинг-проб. Какова ситуация сегодня?

– Она довольно напряжённая. Мы находимся под серьёзным контролем – нас постоянно проверяют. Не стала исключением и Универсиада. Сразу после своего выступления Егор пошёл сдавать допинг-контроль. Но за него я спокоен. Естественно, мы как любые профессиональные спорт­смены используем фармакологию. Но только незапрещённую Всемирным антидопинговым агентством. У нас другая проблема – отсутствует профессиональный врач, который бы мог проконсультировать в тех или иных вопросах.

– Нет денег?

– Да, для нас это очень больной вопрос. Егора сейчас финансово поддерживает тагильский спортклуб «Спутник». От Свердловской области Климонов получает совсем мизер – даже стыдно называть сумму. Естественно, для выступления на высоком уровне этого недостаточно. Очень надеемся, что после победы на Универсиаде на нас обратят внимание. В ином случае мы будем вынуждены искать другой регион, за который будем выступать. Хоть мы и являемся патриотами Урала, но реализовать здесь весь его потенциал атлета топ-уровня в таких условиях практически невозможно.