Спорт 28 августа 2017, 20:10

Молодежка без медалей

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

И со второй попытки хоккеистам екатеринбургской команды «Авто» (на снимке) не удалось попасть в призёры Молодёжного Кубка мира, проводимого под эгидой МХЛ. Два года назад, когда турнир также проводился на Урале, наша команда была четвёртой, на этот раз хозяева выбыли из борьбы за медали уже в четвертьфинале. В матче за пятое место «Авто» обыграл швейцарский «Давос».

А триумфатором седьмого розыгрыша Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд стала московская «Красная Армия», причём «красноармейцы» стали первыми в истории турнира, кому удалось завоевать главный трофей во второй раз.

На закрытии турнира было объявлено, что Молодёжный Кубок мира-2018 пройдёт в Сочи, столице XXII зимних Олимпийских игр, на базе образовательного центра для одарённых детей «Сириус».

  • Опубликовано в №158 от 29.08.2017 
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