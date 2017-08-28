«Трубнику» на юбилей пообещали «крышу»

А пока искусственного льда в Первоуральске нет, юбилейный товарищеский матч сыграли в коробке для хоккея с шайбой. «Трубнику» противостояли «Звёзды хоккея» во главе с 6-кратным чемпионом мира Павлом Булатовым. Итог матча - ничья 11:11. «Уральский трубник»

Один из старейших отечественных клубов по хоккею с мячом – первоуральский «Уральский трубник» – отметил в минувшие выходные 80-летний юбилей. Поздравления и подарки первоуральские «шайтаны» получили от временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, президента российской и международной федераций хоккея с мячом Бориса Скрынника и других официальных лиц.

Главное богатство «Уральского трубника» – это даже не годы, а люди – и те, кто защищал цвета команды в прошлом, и те, кто связан с «Уральским трубником» в настоящее время. Ветераны команды съехались на юбилей со всей страны и даже из-за её пределов. На торжественный парад, кроме ветеранов, вышли игроки детских дворовых команд (Первоуральск – один из немногих городов, где такое явление не просто сохранилось, а развивается), ДЮСШ «Уральский трубник» и собственно команды мастеров.

Когда речь заходила о пожеланиях клубу-юбиляру – что публичных, что кулуарных – речь шла об одном – о необходимости строительства в Первоуральске стадиона с искусственным льдом. Но, похоже, город получит даже более современную арену – стало известно, что в ходе рабочей встречи с Борисом Скрынником глава региона Евгений Куйвашев поддержал инициативу строительства в Первоуральске крытого стадиона с искусственным льдом. Строительство таких арен стало возможным благодаря выполнению поручений Президента России о развитии русского хоккея. Предполагается, что финансирование строительства будет производиться из федерального, регионального и местного бюджетов.