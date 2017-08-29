Евгений Виноградский: «На рыбалку уехать сложнее, чем на Эверест»

Несколько раз Евгений Виноградский поднимался на высочайшие точки планеты с флагом Свердловской области. Фото: Из личного архива Е. Виноградского

На прошлой неделе глава региона Евгений Куйвашев присвоил уральскому альпинисту Евгению ВИНОГРАДСКОМУ звание «Почётный гражданин Свердловской области». Корреспонденты «ОГ» встретились с легендарным горовосходителем и расспросили его о прошедших и будущих экспедициях.

В Гималаи – со свердловской колбасой

– Евгений Михайлович, у вас множество наград. Какая из них для вас самая ценная?

– Каждая награда врезалась в память по-своему. Вот, например, я кавалер ордена Дружбы народов. Её вручили за вторую советскую гималайскую экспедицию, которая была лично для меня первой. Получил я эту награду за участие в траверсе вершины Канченджанги в 1989 году (горный массив в Гималаях). Это очень серьёзное мировое спортивное достижение. Но почётный гражданин Свердловской области – высшая степень признания. Я знаю людей, которые удостоены этого звания. Быть среди них – это дорогого стоит.

Фото: Владимир Мартьянов

– Вы пять раз были на Эвересте. Взойти туда – дорогое удовольствие, которое измеряется десятками тысяч долларов США. Вы ж там, можно сказать, «местный житель». Было ли для вас когда-нибудь проблемой найти деньги на новую экспедицию?

– Для меня это всегда проблема. Раньше, в Советском Союзе, была, конечно, другая система подготовки, нежели сейчас. Тогда любой студент мог получить путёвку за 20 рублей во всесоюзный лагерь, подготовиться там и потом отправиться в горы. Когда я уже стал членом сборной, финансирование было государственное. Затем, как вы понимаете, система изменилась, и все экспедиции стали проводиться за счёт спонсоров. Однажды спонсором был Свердловский мясокомбинат. На одну из вершин в Гималаях мы подняли их логотип и… мясную продукцию.

Фото: Владимир Мартьянов

– Читали, что на такой высоте не то что есть, даже пить с трудом можешь, а тут – сосиски и колбаса…

– Всё зависит от акклиматизации. Когда тебя вертолётом забрасывают на высоту четыре тысячи метров, первые дни невероятно тяжело. Одним из своих самых серьёзных достижений я считаю покорение самой сложной вершины мира – западной стены пика К2 (Гималаи), являющейся второй по высоте вершиной мира (8 611 метров) – без использования искусственного кислорода в 2007 году! А мне тогда, на минуточку, было уже 60 лет. Кислород – серьёзная вещь. Каждый год люди гибнут в горах от его недостатка. Острее всего реагирует головной мозг. Потом это может дойти до помутнения рассудка...

– Вы были свидетелями таких вещей?

– В нашей команде этого не было, но людей с таким диагнозом встречал. Как-то на Хан-Тенгри (пирамидальный пик на Тянь-Шане) увидел девушку, которая оторвалась от команды и шла вверх, когда все шли вниз. Потом она легла и не могла встать. Хорошо, что мы там были и оказали помощь.

Фото: Владимир Мартьянов

– Жуткая история. Бывало, что после такого говорили: всё, ухожу из альпинизма?

– Страшно до начала, до выхода на гору. Потому что знаешь – будут трудности. А потом ты начинаешь втягиваться в работу и уже не думаешь об этом. Психика человека так устроена, что она не может всё время быть в страхе. Самое главное – знать, чего бояться. Когда реально бывало страшно? Когда лавина шла на нас.

– Лавина?!

– Это было на Тянь-Шане, пик Победы (7 493 метра). Шум такой, как будто поезд идёт. Оглядываюсь и понимаю, что двигается на нас. Я упал, варежки сбросил, ледоруб вбил, закрыл лицо руками, чтобы потом смог дышать в руки. У меня унесло рюкзак, а там палатка, вещи и книга Людмилы Гурченко.

Эверест – это не шоу

– Сейчас много фирм предлагают услуги помощи для восхождения на Эверест – только плати деньги. Не считаете ли вы, что ценность подъёма на высочайшую вершину мира девальвировалась?

– Действительно, восхождение на Эверест – это не шоу. Это всегда сопряжено с трудностями. Завести туда, конечно, можно почти любого. Только дай ему страховку, кучу кислородных баллонов, шерпов-помощников, которые будут тащить его груз. Я, конечно, считаю, что это не альпинизм. Даже если с тобой рядом опытный человек, ты всё равно должен владеть ситуацией, чтобы в любой критический момент решить возникшую проблему. А когда тебе всё расчистили, верёвками весь путь провесили... И вот висят 200 туристов на верёвке, как гроздья винограда… Лично я бы ограничил доступ к Эвересту. И раньше такое было. Возможно, тогда бы не произошла трагедия 1996 года, когда на Эвересте погибли сразу восемь туристов.

Фото: Владимир Мартьянов

– За всю историю на Эвересте погибло больше 250 человек. Вас никогда не останавливала эта статистика?

– Риск, конечно, всегда есть. Но я никогда не давал себе каких-то обещаний и зароков. Чтобы свести риск к минимуму, надо готовиться – физически, психологически и, конечно, технически. Но и это не является гарантией. Из состава нашей второй советской гималайской экспедиции на Канченджангу в горах погибла половина ребят. И это были действительно классные альпинисты. Но всего не предусмотришь.

– Для себя как объясняете, зачем вы сознательно рискуете жизнью?

– Для меня это спорт. Я всегда стремился залезть на вершину. Выбирали труднейшие маршруты. Это интересно. Конечно, хочется стать первым. Но альпинизм – это не в чистом виде спорт. Горы – это в первую очередь невероятная красота. Необычное состояние души.

– Как часто снятся горы?

– Думаю о горах постоянно, но снятся они мне нечасто. Если же начинают регулярно сниться, значит, я давно не был в экспедиции. Значит, что-то в моей жизни идёт неправильно. Раньше, до 2012 года, у меня были регулярные выезды в горы. Иногда по две гималайские экспедиции в год. Каждый раз на три-четыре месяца.

Хочу в Анды и Антарктиду

– Чем занимаетесь, когда не идёте в экспедицию?

– Альпинизм и горы – только часть жизни, но не вся жизнь. Я сорок с лишним лет проработал врачом. Сейчас уже второй год на пенсии. Есть домик в Старопышминске. С удовольствием хожу на рыбалку. Даже являюсь членом клуба любителей рыбной ловли. Конечно, нравится заниматься с внуками. У меня их четверо. В своё время старшего внука Максима (ему сейчас уже 22 года) брал в Непал и Тибет, ходили с ним вокруг Кайлаша. Со средним внуком Андреем, который учится в десятом классе девятой гимназии, поднимались на Эльбрус. Он брал с собой вымпел гимназии – хотел с ним сфотографироваться на высшей точке Европы. Но из-за погодных условий подняться не удалось. С младшим внуком 10-летним Артёмом и внучкой Настей катаемся на горных и беговых лыжах. Ну и, конечно, готовлюсь к новым экспедициям. Меня позвали в Анды на Аконкагуа – высшую вершину мира за пределами Азии. Может, получится туда поехать в январе 2018 года. Тем более, что Южная Америка – это единственный континент, где я не был. Ещё есть мысль о пике Винсона (4 892 метра) – высшей точки Антарктиды. Это интереснейшая экспедиция. Думаю, будут ещё какие-то приглашения. Может, удастся реализовать давнюю мечту – траверс трёх вершин массива Лходзе (четвёртая по высоте вершина мира).

Фото: Владимир Мартьянов

– Когда супруга Елена смирилась с вашим увлечением альпинизмом?

– Так и не смирилась.

– До сих пор ругается?

– Знаете, мне иногда на рыбалку на день уехать труднее, чем на Эверест (улыбается). Она знает, насколько альпинизм серьёзное дело. Мы, кстати, познакомились с ней в мединституте в секции альпинизма. Она была очень активной альпинисткой. У нас есть общие друзья из этой среды. Любая моя экспедиция – это серьёзные переживания для неё. Но у нас никогда не было недопониманий. В альпинистских семьях всё быстро становится на свои места: либо смиряются, либо разводятся. Но то, что у меня жена умнейшая женщина – факт. Мне повезло. Она всё чувствует. Я в команде делал восхождение на Лходзе. В одну из ночей на нашу палатку сошла лавина. Жена тогда ночь не спала – чувствовала, что что-то произошло. Утром позвонила в Москву гостренеру. Он ещё сам ничего не знал. Потом только всё выяснилось.

– В прошлом году вы отметили 70-летний юбилей. А на сколько лет себя ощущаете?

– Понятно, что у меня нет резкости и гибкости как у 20-летних. Но есть желание двигаться. Так что пока ледоруб далеко не убираю.

Я и сейчас готов идти в горы. Другое дело, на какую высоту. На Эверест японец Юичиро Миура поднялся в 80 лет, хотя до этого крупных достижений у него не было. Побью ли я его рекорд? Такие цели я не ставлю. Но будет возможность в 80 лет пойти на Эверест – пойду.

Досье «ОГ» Евгений ВИНОГРАДСКИЙ родился 11 октября 1946 года в посёлке Староуткинск Шалинского района. В 1963 году поступил в Свердловский медицинский институт. Проработал врачом с 1969 по 2015 год. Самый титулованный альпинист Урала. Семикратный чемпион СССР, «Снежный Барс», четырёхкратный чемпион России. Заслуженный мастер спорта СССР. Пятикратный восходитель на Эверест (8 848 м). Награждён орденом Дружбы народов за траверс четырёх вершин Канченджанги (1989), медалью «Во славу Осетии» – за восхождение на Эверест (1995). Почётный гражданин Екатеринбурга (2008) и Свердловской области (2017).