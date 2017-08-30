Спорт 30 августа 2017, 12:39

Эффект Липницкой

Чемпионат России сезона 15/16 в родном для Юлии Екатеринбурге был последним национальным чемпионатом в карьере фигуристки. Липницкая тогда стала седьмой. Фото: Александр Исаков

Чемпионат России сезона 15/16 в родном для Юлии Екатеринбурге был последним национальным чемпионатом в карьере фигуристки. Липницкая тогда стала седьмой. Фото: Александр Исаков

Юлия Липницкая завершила карьеру. Впрочем, сама 19-летняя фигуристка пока хранит молчание: об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери фигуристки.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации ещё в апреле, сразу после возвращения из Европы, где проходила трёхмесячное лечение от анорексии», – цитирует ТАСС Даниэлу Липницкую.

Сейчас, конечно, история будет обрастать подробностями. СМИ построят сотни гипотез, появится множество комментариев, сплетен, слухов. Но сплетни улягутся. Запомнят другое: Юлю образца 2014 года, взлетавшую над сочинским олимпийским льдом. Тогда Липницкая из спортивного феномена стала социальным явлением.

Людям нужен был герой. И им стала 15-летняя Юля. За её полётом следили все: от Путина до простых домохозяек, впервые, кажется, смотревших фигурное катание. Это была настоящая народная любовь. Она стала символом этих Игр: маленькая девочка в красном костюме, сумевшая влюбить в себя миллионы людей по всему миру, занять первые полосы мировых СМИ.

По сути дела, на сочинском льду она выложилась по максимуму. Столько сил было положено, чтобы показать этот фантастический прокат: весь олимпийский сезон до Сочи Юля и её команда делали всё, чтобы затормозить физическое развитие. Восстановиться окончательно олимпийская чемпионка так и не смогла.

Грустно, что она ушла из спорта именно так: в окружении сплетен и интриг, не проронив (пока) ни слова. Хотелось бы видеть, как она сходит с пьедестала и объявляет, что это был её последний прокат. Но это спорт. Более того, это – жизнь. И всё уже случилось так, как случилось.

Впереди у 19-летней Липницкой вся жизнь, многие к этому времени только определяются, чем вообще хотят заниматься. Кем бы она ни стала, спортивный характер поможет ей достигать цели.

Завершается очередной олимпийский цикл. Уже этой зимой в Пхёнчхане мы узнаем, кто станет новой звездой фигурного катания. Надеемся, это будет российская спортсменка – благо, сразу несколько наших соотечественниц могут претендовать на победу.

Но они будут вторыми. Первой в истории СССР и России фигуристкой-одиночницей, получившей титул олимпийской чемпионки (пусть и в командных соревнованиях), останется Юлия Липницкая.

  • Опубликовано в №158 от 31.09.2017
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