Ехали краеведы на велосипедах

Фото краеведов на память в Музее под открытым небом Сулёма на фоне железной рамы, на вершине которой вырезана лодка с вёслами, символизирующая село. Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

С 19 по 26 августа по Среднему Уралу прокатился и проплыл марафон «Каменный пояс». В восьмидневное путешествие по культурно-историческому центру Свердловской области на велосипедах, а затем и катамаранах отправились 13 тагильчан и жителей близлежащих населённых пунктов. На разных участках трассы к ним присоединились туристы из Екатеринбурга, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Алапаевска и других городов.

Идея провести краеведческий велопробег по Уралу родилась в 2015 году у активистов тагильского клуба велопутешествий «Большая медведица». Их поддержали администрация города и Центр развития туризма Нижнего Тагила.

– Основная цель мероприятия – показать участникам пробега, как красив край, в котором мы живём, какая интересная у нас история, – говорит организатор и автор самого первого маршрута Антон Вострягов. – Благодаря экскурсиям по музеям, мы сможем получить богатый арсенал знаний, научиться гордиться своей землёй, своими предками!

В программу нынешнего «Каменного пояса» вошли более 400 километров путешествия по культурно-историческому центру Среднего Урала.

Местом старта и финиша в этот раз был выбран нижнетагильский историко-технический музей «Дом Черепановых». Экспозиция музея хранит уникальный экспонат – велосипед, который, по легенде, первым изобрёл тагильский крепостной Ефим Артамонов. Именно на своём «грохокате», как называл его сам создатель, герой знаменитой тагильской легенды смог преодолеть тысячи вёрст до Москвы и Санкт-Петербурга, намереваясь продемонстрировать чудо техники царю.

Перед началом путешествия сотрудники музея поведали марафонцам о ряде не­опровержимых фактов, почему историю о том, что тагильчанин проехал на своём изобретении до Москвы и обратно, можно считать только легендой, чем и вызвали бурную реакцию велосипедистов, считавших, что это исторический факт. Но потом все сошлись во мнении, что всё это ничуть не умаляет заслуг нашего земляка, ставшего изобретателем первого в России велосипеда. Получив хорошую порцию знаний, велотуристы отправились в путь.

Стержневой элемент велопробега – посещение музеев и исторических мест.

В деревне Усть-Утка участники побывали в музее «Русская горница». Здесь сотни кукол: обережные, обрядовые (для свадьбы или сватовства) или просто демонстрирующие костюмы разных народов Урала. Яркие, нарядные. Попутно с костюмами для кукол здесь же шьются полноразмерные наряды – велосипедисты с большим любопытством примерили на себя одежды разных эпох и послушали рассказы о быте людей, живших на Урале в стародавние времена. В музее школы села Чусовое ребятам показали картинную галерею уральских художников, а также рассказали о значимости села во времена «железных караванов» – речной флотилии, осуществлявшей грузовые перевозки в европейскую часть России с металлургических заводов Урала. В селе Сулём путешественники заглянули в музей под открытым небом, созданный местным жителем Павлом Гилёвым, который собрал богатую экспозицию старины – продукцию уральских железоделательных заводов, орудия труда, фрагменты плотин, механизмов, якоря и прочее. Часть экспозиции оказалась подвешенной на железную раму, на вершине которой из листового железа вырезана лодка с вёслами, символизирующая село.

Также на несколько дней участники «Каменного пояса» сменили велосипеды на катамараны. Во время сплава по Чусовой от одноимённого села до села Сулём марафонцы своими глазами увидели живописнейшие места: камень Омутной, камень Олений, пещеру Туристов и многое другое.

Участники пробега посетили празднование Дня посёлка Уралец – жемчужины Урала, расположенной на самой границе Европы и Азии. Кстати, за время путешествия велосипедисты также стали… почтальонами, участвующими в обмене письмами между посёлками. Дело в том, что в честь Дня посёлка жители посёлка Черноисточинск подготовили специальные поздравительные письма для уральцев, а велопутешественники доставили корреспонденцию до посёлка-адресата.

По словам велосипедистов, ложкой дёгтя во всём путешествии стали огромные кучи мусора на берегах и стоянках Чусовой, оставленные предыдущими туристами. Участники марафона старались забрать не только свой мусор, но и то, что осталось после пребывания других любителей отдохнуть на свежем воздухе.

Финишировав в точке старта – в музее «Дом Черепановых», отведав праздничного чая с пирогами и спев сочинённый участниками путешествия гимн, инициаторы «Каменного пояса» уже начали разрабатывать маршрут путешествия для следующего года. Пока он точно не известен, но Свердловская область, по словам велосипедистов, настолько богата в культурном и историческом планах, что проблем с нехваткой выбора краеведческих путей точно не возникнет!

День Маршрут Знаковые места первый Нижний Тагил – посёлок Черноисточинск – знак Европа/Азия – деревня Захаровка Историко­технический музей «Дом Черепановых», Краеведческий музей посёлка Черноисточинск второй Озеро Бездонное (радиально) – посёлок Висим – деревня Усть­Утка Литературно-­мемориальный музей Д.Н. Мамина­Сибиряка третий Деревня Харёнки – деревня Колпаковка – посёлок Илим Музей «Русская горница» (в Усть­Утке перед началом третьего дня пути) четвёртый Посёлок Староуткинск – село Чусовое Староуткинский краеведческий музей пятый Деревня Мартьяново – река Волеговка – село Сулём Сулёмский музей под открытым небом им. П.И. Гилёва шестой Камень Афонины брови – камень Могильный – камень Красный – камень Дождевой Музей С.А. Есенина под открытым небом в Усть­Утке седьмой Камень Омутной – камень Дыроватый – камень Олений – Деревня Еква Камень Омутной, пещера Туристов, камень Олений восьмой Посёлок Северка – гора Копчик – посёлок Синегорский – знак Европа­Азия – Нижний Тагил Гора Копчик, Историко­технический музей «Дом Черепановых»