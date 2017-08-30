Евгений Неугодников: «Выигрывать всегда проще когда ты тёмная лошадка»

Команда «Таватуй» в составе Павла Кузнецова, Евгения Неугодникова, Константина Беспутина, Егора Конюховского, Олега Кривова, Александра Патрушева, Антона Сергеева и Валерия Зацаринского празднует историческую победу. Фото: Пресс-служба Мировой лиги Melges

Российский экипаж «Таватуй» впервые в истории стал победителем на чемпионате мира в классе Melges 32 (монотипный класс яхт. Длина корпуса – 9,7 метра, экипаж от 5 человек). В составе команды-победителя выступил уральский яхтсмен Евгений НЕУГОДНИКОВ. Таким образом, для Евгения эта победа стала уже третьей на чемпионатах мира. До этого он побеждал в классах «Микро» и SB20. «ОГ» связалась с яхтсменом, который всё ещё находится в городе Кала-Галера (Италия), где проходило мировое первенство.

– Евгений, класс Melges 32 существует уже 12 лет, но россиянам удалось выиграть чемпионат мира только сейчас. Как вы так – раз и победили?

– Победа, в общем, на раз и не пришла. Четыре года команда «Таватуй» участвует в чемпионате. Мы много работали, тренировали скорость. За это время привыкли к акватории, узнали её особенности. И за это же время вырос класс гонщиков. Вот сейчас всё и сошлось. Самое главное, что подошли мы не в ранге фаворитов.

– Лучше быть «тёмной лошадкой»?

– На предыдущих этапах мы всего один раз занимали первое место. На чемпионате Европы вовсе расслабились и заняли девятое. Соперники не видели в нас особой опасности. А выигрывать всегда проще, когда ты «тёмная лошадка». Тебя знают, но не думают, что ты главный. Помните, как в 2004 году Юрий Борзаковский в Афинах выиграл забег на 800 метров? Бежал последний, но лучше всего у него был натренирован финишный рывок. Никто об этом не подумал. Про нас так же думали: «Денёк выиграют, а потом сдадут».

– В классе Melges 32 довольно трудно выступать…

– В Европе очень большая конкуренция. И доминируют там итальянцы. Серьёзный класс, и просто так там не выиграть. Экипаж должен учиться и совершенствоваться. До самого конца мы боролись с итальянской командой «Torpyone», которая в этом году стала чемпионкой Европы. На последнем старте мы своими удачными действиями смогли вытолкнуть их на фальстарт. После нашей победы итальянцы были очень расстроены. Но ничего плохого мы им не сделали (смеётся).

– Некоторые пишут, что на вашу победу сильно повлияло обновление состава.

– Нет, у нас в трансферное окно было лишь одно приобретение. Остальные гонщики с нами уже давно. Кто-то даже все четыре года. Всё это время мы искали свою дорогу.

– Была ли какая-то доля удачи?

– Удача всегда есть. Но она любит подготовленных. К удаче нужно быть готовым, а иначе упустишь её.