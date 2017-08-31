Екатеринбургская теннисистка выиграла крупный турнир в Турции

Мария Савиных. Фото: Федерация тенниса Турции

Уроженка Екатеринбурга Валерия Савиных выиграла турнир серии ITF (Международной теннисной федерации) с общим призовым фондом 60 тысяч долларов США, который прошёл в конце августа в турецком Артвине.

На пути к победе уральская теннисистка, занимавшая 383 строчку в мировом рейтинге, обыграла грузинку Софию Шапатаву, словачку Микаелу Хонкову, итальянку Кристиану Феррандо и свою соотечественницу Виталию Дьяченко.

В финальном матче Савиных в трёх сетах победила турчанку Айлу Аксу со счётом 3:6,7:6 (12:10), 7:6 (7:5). Решающий матч продолжался 2 часа 54 минуты.

— В июле-августе я провела несколько турниров серии ITF в Северной Америке, — сказала в эксклюзивном интервью «ОГ» Валерия Савиных. — В канадских Виннипеге и Гатино выиграла парные турниры в дуэте с японкой Хироко Куватой. С ней же дошла до финала турнира в Лексингтоне (США). После этого у меня были две недели плодотворных тренировок в Испании с сильными игроками, поэтому к матчам в Артвине подошла в хорошей форме.

Церемония награждения финалистов Айлу Аксу (слева) и Мария Савиных. Фото: Федерация тенниса Турции

— Как прошёл сам турнир?

— Уже в первом круге я обыграла первую сеяную грузинку Софию Шапатаву. В полуфинале встречалась с Виталией Дьяченко, которая ещё несколько лет назад входила в топ-100 мирового рейтинга. И тоже одержала победу! Хотя турнир в Артвине запомнится не только этим, но и дождями, из-за которых постоянно приходилось откладывать матчи. Так получилось, чтобы уместиться в график соревнований, в один из дней мне пришлось сыграть сразу три матча — два в одиночном и один в парном разрядах. В тот день в общей сложности провела на корте пять с половиной часов чистого матчевого времени. Ещё одна проблема, с которой я столкнулась, — боли в желудке из-за местной пищи. Перед самим турниром и в ночь перед финалом дважды отравилась. Это, конечно, сказалось на игре. В финале Аксу имела четыре матч-болла, но мне всё-таки удалось с ней справиться.

— Победа предала вам дополнительных позитивных эмоций — ведь вы восстанавливаетесь после тяжелейшей травмы кисти?

— Конечно! Победа очень ободрила меня и мою маму, которая везде сопровождает меня, помогает и поддерживает. Спасибо ей за это.

— Какие ваши дальнейшие планы?

— Следующими соревнованием станет турнир серии ITF с общим призовым фондом в 25 тысяч долларов США, который пройдёт в Батуми (Грузия) 11–17 сентября. Если же говорить о более глобальных планах, то хотелось бы сменить Польшу, где последние несколько лет я тренируюсь, на другую страну. Также будет здорово, если по итогам 2017 года у меня будет достаточно высокий рейтинг, чтобы попасть в квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Стоит отметить, что благодаря победе в Артвине, Савиных поднялась сразу на 99 позиций в мировом рейтинге и сейчас занимает 284 строчку.

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