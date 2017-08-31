«Синара» теряет соперников ещё до старта чемпионата России

У фанатов от любви до ненависти обычно бывает один шаг, но Дмитрия Прудникова (слева) даже в форме «Дины» в Екатеринбурге всегда встречали аплодисментами. Фото: пресс-служба МФК «Синара»

В субботу стартует 26-й чемпионат России по мини-футболу. Впрочем, до сих пор нет окончательной информации по составу участников турнира. Екатеринбургская «Синара» играет дома с «Норильским никелем».

Крах грандов

Более того, вопросы касаются не каких-нибудь завзятых аутсайдеров, а двух самых титулованных отечественных клубов, на долю которых приходится 20 (!) побед в предыдущих чемпионатах, финалистов предыдущего сезона. Действующий чемпион и самая титулованная команда России (11 титулов) московское «Динамо» точно не сыграет в Суперлиге — «бело-голубые», лишившиеся практически всех игроков, заявились для участия в Высшей лиге. Причина банальна — проблемы возникли у спонсора динамовцев банка «Югра».

Ещё 25 августа должно было быть решение по допуску к участию в чемпионате Суперлиги другой столичной команды — 9-кратного чемпиона России «Дины», погрязшей в огромных долгах. Но на момент, когда пишутся эти строки, решения до сих пор нет. Но даже если «Дина» всё-таки будет допущена к участию в чемпионате, это будет уже не та команда, которая на протяжении почти всей четвертьвековой истории российского мини-футбола была одним из законодателей мод в этом виде спорта.

Хотим мы этого или нет, но популярность и успешность чего бы то ни было у нас определяется по ситуации в столице. Так вот, весьма примечательная деталь — фактически мини-футбол Москве не нужен, все номинально столичные клубы на самом деле уже несколько лет играют за пределами МКАДа: «Динамо» — в Щёлково, «Дина» — в Троицке, «КПРФ» — в Климовске. Финансовый крах двух лидеров можно списать на случайное совпадение неблагоприятных факторов, но как бы это не было началом конца. Как бы не случилось так, что через несколько лет мини-футбол в России деградирует до потешного уровня хоккея на траве. И это будет очень обидно, потому что если в том же хоккее на траве Россия прочно занимает место на мировых задворках, то в мини-футболе российская команда — одна из сильнейших.

«Синара» в порядке

Екатеринбургскую «Синару» катаклизмы нынешнего лета обошли стороной. И наверняка одна из причин этого заключается в том, что клуб всегда жил по средствам, не гнался за звёздными бразильцами, а делал ставку на своих воспитанников. В это межсезонье состав команды практически не изменился. Завершил карьеру ветеран «Синары» Константин Тимощенков и уже открыл свою мини-футбольную академию, большая группа игроков, не проходящих в основной состав, на правах аренды пополнила другие клубы Суперлиги, завершился контракт у Романа Букина.

Приобретение пока одно, зато какое — после четырёхлетней командировки в «Дину» вернулся домой один из лидеров «золотого» состава «Синары» 29-летний Дмитрий Прудников. Но, по информации «ОГ», в ближайшие дни, скорее всего, будет объявлено о возвращении ещё двух игроков, добывавших в составе нашей команды золото чемпионатов России. Если это случится, то «Синара» по имеющемуся составу вполне сможет побороться за медали чемпионата, коих екатеринбуржцы не завоёвывали с 2011 года.

В ходе подготовки к официальным матчам «Синара» провела тренировочные матчи с «Ухтой» (4:2, 5:1), сборной Узбекистана (5:2, 7:0), а также сыграла на турнире в Тюмени, где взяла верх над сыктывкарской «Новой генерацией» (5:3), уступила югорской команде «Газпром-Югра» (1:4), в матче за 3-е место обыграла глазовский «Прогресс» (7:5).

Выжившие, вернувшиеся и новички

В чемпионате России 2017/2018 примут участие десять клубов. Или одиннадцать — если всё-таки будет принято политическое решение сохранить в Суперлиге «Дину». К девяти участникам предыдущего турнира («Газпром-Югра», «Сибиряк», «Прогресс», «Тюмень», «Синара», «КПРФ», «Норильский никель», «Новая генерация», «Ухта») добавились вернувшийся в элиту питерский «Политех» и новичок — «Автодор» из Смоленска. Хотя новичками «автодорожников» можно назвать разве что формально — команда, занявшая в прошлом сезоне четвёртое место в Высшей лиге, усилилась несколькими именитыми игроками. В первую очередь стоит назвать дважды чемпиона Европы в составе сборной России натурализованного бразильца Пулу. Играющим главным тренером «Автодора» в прошлом сезоне был экс-футболист «ВИЗ-Синары» украинец Алексей Кудлай, в предстоящем сезоне он будет руководить командой не в трусах и майке, а в цивильном костюме.

Регулярный чемпионат в Суперлиге стартует 2 сентября и завершится 6 мая. Восемь команд на втором этапе в играх на вылет определят чемпиона и призёров.