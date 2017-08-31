В первом из двух выездных матчей чемпионата России по хоккею на траве екатеринбургская команда «Динамо-Строитель» проиграла в Казани действующему чемпиону страны «Динамо» со счётом 1:2 (гол у гостей забил Александр Скиперский).

Вчера вечером состоялся повторный поединок, а днём стало известно, что за участие в первом матче незаявленного (?!) игрока «Динамо-Строителю» засчитано техническое поражение со счётом 0:5.

После 20 матчей «Динамо-Строитель» занимает четвёртое место из шести команд.