«Железным человеком» почувствовал себя гораздо раньше

Дамир Садритдинов вписал своё имя в историю Ironman. Фото из личного архива Д.Садритдинова

Семь екатеринбуржцев в Копенгагене (Дания) приняли участие в одной из гонок самых сложных в мире соревнованиях по триатлону — Ironman («Железный человек»). За 12 часов они проплыли 3,8 километра, проехали на велосипеде 180 километров и пробежали ещё 42,2. «ОГ» разбирается, как же можно стать «Железным человеком».

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трёх этапов — плавание, велогонка, бег.

Первая гонка состоялась 18 февраля 1978 года на гавайском острове Оаху. Стартовало 15 человек, и только 12 добрались до финиша. Победителем и первым в истории удостоенным звания Ironman человеком стал служащий ВМС США Гордон Халлер, его результат — 11:46.58. Для сравнения — нынешний рекорд трассы Ironman Hawaii в мужском первенстве установлен в 2011 году австралийцем Александером Крейгом — 8:03.56.

В настоящее время WTC проводит на «железной» дистанции под брендом Ironman в год порядка 40 соревнований в восемнадцати странах. Больше всего в США (13), Австралии, Испании и Великобритании (по 3). «Ironman Copenhagen» — одна из самых молодых гонок, она проводится с 2013 года.

На прохождение дистанции даётся ограниченный срок времени — 17 часов. Соревнования начинаются ровно в 7:00. На плавание дают 2 часа 20 минут, велозабег официально заканчивается в 17:30, в 00:00 заканчивается забег.

О том, как всё это выдержать, мы поговорили с одним из уральских участников — юристом и адвокатом Дамиром Садритдиновым.

— Дамир, сколько занимает подготовка к такому серьёзному старту?

— Готовился я ровно два года. Захотел принять участие в Ironman раньше, но в 2015-м я нашёл в Екатеринбурге команду тренера Валентина Засыпкина, который целенаправленно готовил группу к этому забегу. Мы составили тренировочный план и начали активно готовиться. До этого я спортом практически не занимался. Только бегал немного.

— Сразу возникает один вопрос — зачем вам это всё?

— Изначально же всем кажется, что это нереально. И я тоже думал: «Кто эти люди, что выдерживают все трудности?». Потом пришла мысль, что я тоже смогу. Да и захотелось каких-то перемен в жизни. Но важно ещё и то, что Ironman испытывает тебя не только в гонке, но и в жизни — сможешь ты перестроить свою жизнь или нет, пройти это испытание?

— Саму гонку вы пробежали за 11 часов. Разве это не испытание на прочность?

— После всех тренировок и всех перемен в жизни к самой гонке уже относишься иначе. Для тебя это становится рабочим отрезком, и сильно ты уже не страдаешь. Ты демонстрируешь, чего ты добился. В гонке нужно правильно выбрать темп и быть на самоконтроле — слушать своё тело. Выбираешь ритм и делаешь.

Екатеринбуржец Дамир Садритдинов два года готовился, чтобы принять участие в одной из самых сложных гонок мира. В итоге он успешно преодолел дистанцию забега и стал обладателем звания «Железный человек». Фото из личного архива Д.Садритдинова

— Какой участок дался труднее всего?

— Наверное, плавание. С ним у меня не очень хорошо. Но плыть надо всего 3,8 километра, так что длилось всё недолго. С бегом и велосипедом всё гораздо лучше. Правда, на велоэтапе пошёл стеной дождь — ничего не видно. Некоторые участники съехали пережидать. А ещё один участник нашей группы тоже, кстати, из Екатеринбурга — Илья Бублик столкнулся с немкой и упал. Но слава богу, всё хорошо.

— Посмотрели видео, на котором некоторые участники буквально доползают на финиша. Бежать вам нужно было 42 километра…

— Я ставил цель именно пробежать, а не идти. Каждый круг уговаривал себя: «Давай ещё, ещё, ещё». Думал о семье. 42 километра — это четыре огромных круга, в моей семье как раз четыре человека. На каждом кругу я с кем-то из них вёл внутренний диалог, разговаривал, что-то спрашивал. Когда у тебя уже нет никаких сил, когда ты словно зомби — только это и выручает. А ещё через каждый отрезок давали цветной браслетик. Мелочь, но почему-то там тебя начинает это стимулировать: так, хочу ещё один получить, красного у меня нет (смеётся).

— Как от всего этого отходили?

— На самом деле сильного «отходняка» не было. Болели пару дней ноги, и всё. Не зря же столько готовились. После финиша не почувствовал себя «железным человеком», я почувствовал себя им гораздо раньше. Всё самое главное, повторюсь, произошло до этого.

— Если не секрет, сколько всё это удовольствие стоит?

— Около 500 евро за заявку. Но если крепкие нервы, то можно дождаться того, когда будут «отказники» — люди, которые заплатили за заявку, но поехать не смогли. Обычно за какое-то время до старта их места начинают продавать очень дёшево, например, можно купить за 5000 рублей. Но всегда видно, куда тратятся эти деньги. Организация — высочайший уровень.

— Дамир, теперь берёте курс на следующий Ironman?

— Я заключил договор с семьёй, что полгода нигде не бегаю. Участвовать буду, но уже на следующий год. В этом — хватило сполна.