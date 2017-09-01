Спорт 1 сентября 2017, 19:59

Сборная Японии вышла на чемпионат мира по футболу-2018

Определился четвёртый участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Им стала команда Японии.

В матче отборочного турнира группы «В» азиатской зоны она на своём поле выиграла у команды Австралии со счётом 2:0. Эта победа позволила японцам досрочно отобраться в финальный турнир чемпионата мира по футболу, который в июне — июле 2018 года пройдёт в России.

Япония — четвёртая команда, которая пробилась на этот турнир. Ранее этого права добились Россия (хозяйка турнира), Бразилия (зона КОНМЕБОЛ) и Иран (зона АКФ).

  • Опубликовано в №162 от 2.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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