Родные стены не помогли: «Автомобилист» уступил в первой домашней игре нового сезона

Обновлённое табло в КРК «Уралец» Фото: Данил Паливода

Екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке уступил в первом домашнем матче сезона. "Шофёры" не смогли одолеть китайский «Куньлунь» - 1:2.

Обновлённый «Уралец» со старыми проблемами

Ещё утром на пресс-конференции Андрей Козицын с гордостью рассказал о том, что главная хоккейная арена города преобразилась за летние месяцы в лучшую сторону. Мол, даже китайцы из «Куньлуня» оценили изменения. Действительно другой стала входная группа, трибуны, табло, да и заметны незначительные изменения (например, покраска стен). Но главное новшество - это гигантская парковка, которая появилась со стороны улицы Шейнкмана. Новенький асфальт, большое количество мест. Казалось бы, всё замечательно. Вот только проблемы остались прежними. Как, собственно, были огромные пробки в день матча на подъезде к «Уральцу» в прошлых сезонах, так они и остались. Неудивительно, что со стартовым свистком трибуны были заполнены процентов на 60.

С первых минут встречи стало понятно, что игра будет напряжённой. Команды долгое время пристреливались, однако затем в большинстве китайцы заставили понервничать местных болельщиков, а Якуба Коваржа знатно потрудиться. Кстати, перед сезоном было много разговоров о том, в какой форме находится голкипер после не особо удачного сезона в Череповце. Но чех доказывает, что его не зря с нетерпением ждали в Екатеринбурге. В начале сезона Якуб демонстрирует уверенную игру, а вместе с ним увереннее выглядят и защитники «Автомобилиста».

«Автомобилист» уступил в первой домашней игре сезона. Фото: Данил Паливода

В середине периода объявили, что на матче присутствует глава региона Евгений Куйвашев и президент клуба Андрей Козицын. Гендиректор УГМК редкий гость на хоккее. В прошлом сезоне его даже спрашивали, почему он не ходит на матчи своей команды. Исправился.

Эффектно, но не эффективно

Второй период хозяева начали активнее. Особенно старалась канадская тройка нападений Бек-Кинг-Паре. Но шайба упорно не хотела залетать в ворота «Куньлуня». А китайские хоккеисты реализовали практически первый свой момент. Даже моментом это не назовёшь. Алексей Поникаровский отдал на Брэндона Ипа, тот беспрепятственно вкатился в зону и мощно щёлкнул в дальний угол без шансов для Коваржа.

«Автомобилиста» бросился отыгрываться, но вместо это пропустил ещё раз. Потеряли за своими воротами шайбу екатеринбуржцы и были наказаны: Войтек Вольский с пятака спокойно удвоил преимущество своей команды. Абсолютно зеркальную статистику по броскам показали команды в первых двух периодах: 15:21 и 21:15 соответственно.

Екатеринбург ждёт побед

Третий период начался с атак «Автомобилиста» под рёв трибун. Местные болельщики явно скучали по большому хоккею - молодёжным Кубком мира сыт не будешь. И «шофёры» старались порадовать своих фанатов. Многочисленные атаки екатеринбуржцев упирались в голкипера китайцев Магнуса Хелльберга. Гости в основном играли вторым номером и атаковали лишь в численном большинстве.

Местные фанаты гнали «Автомобилист». «С таким составом китайцев нужно выносить вперёд ногами», - донеслось с трибун и было встречено аплодисментами.

Но это был явно не вечер екатеринбуржцев. Шайба предательски просвистывала возле штанг. «Куньлунь» плотно защищался и никуда не торопился, а время играло за «Куньлунь». Алексей Василевский за 10 секунд до конца встречи сократил отставание «Автомобилиста», но на большее хозяев не хватило - 1:2.

Впереди у подопечных Владимира Крикунова ещё три домашних игры: с «Адмиралом» (3 сентября), с «Ак Барсом» (6 сентября) и с «Амуром» (8 сентября). Перед клубом поставлены самые высокие задачи на нынешний сезон, поэтому Екатеринбург ждёт побед. Особенно в домашних играх.