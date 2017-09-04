Скайраннер Евгений Марков: «Реабилитировался за поражение»

Для Евгения Маркова эта победа стала третьей, ранее он становился лучшим в 2014 и в 2015 годах. Фото: Степан Сопегин/Предоставлено организаторами забега

В Екатеринбурге состоялся уже традиционный вертикальный «Забег на «Высоцкий». Победителем главного забега — мужского марафона на 52 этажа (1 137 ступеней) — стал мастер спорта по скайраннингу Евгений МАРКОВ.

— Евгений, поделитесь впечатлениями от своего выступления. Довольны собой?

— Впечатления самые положительные, всё получилось, как задумывал. Я грамотно распределил силы по дистанции и показал очень хорошее время — 4:48,6. Мой рекорд — 4:46 — устоял, но и цели побить его не было. Главное, что победил.

— В прошлом году вы пришли к финишу только пятым, а до этого дважды вы-игрывали забег. Не давило ли это на вас?

— В прошлом году не всё было гладко на забеге. Из него я извлёк хороший урок. Конечно, хотелось реабилитироваться за прошлогоднее поражение, поэтому был особый настрой, мотивация. Две недели назад я бежал тяжёлую горную многодневку «ТрансУрал». После неё у меня был обычный тренировочный цикл, где больше восстановительных тренировок.

— После забега общались с соперниками? Их уровень вырос по сравнению с прошлыми годами?

— Я всегда уважаю своих соперников. И неважно, вы-играл я или проиграл. После финиша, конечно же, делились впечатлениями. Это на дистанции мы соперники, а после финиша мы все друзья и товарищи. Что касается уровня конкуренции, то в этом году на старт вышли сразу три победителя забега на «Высоцкий», призёры прошлых лет и новые сильные спортсмены.

— Ждать ли от Евгения Маркова очередной защиты титула «покорителя Высоцкого» в следующем году?

— Если забег не совпадёт с планом моих более важных соревнований, то я обязательно выйду на старт. А если я выхожу на старт, то бьюсь за самые высокие места.