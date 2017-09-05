Каменск снова на мотокроссе

Заезд в классе 250 кубических сантиметров — челябинца Игоря Томина преследуют Евгений Михайлов (№595) и Александр Викторов (№343). Фото: Владимир Мартьянов

В выходные Каменск-Уральский принимал сильнейших гонщиков России; таких соревнований, как этап ах город не видел лет десять.

— У нас были гонки суперлиги, был суперкросс, но классика, гонка на длинной трассе — это ни с чем не сравнимое зрелище, — пояснил корреспонденту «ОГ» директор Центра технических видов спорта Свердловской области, заслуженный тренер России Сергей Щербинин.

Приветственное слово министра физической культуры, и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Фото: Владимир Мартьянов

На трибунах стадиона «Юность» буквально яблоку негде было упасть, весь городской бомонд здесь, зрители пришли целыми семьями: от дедушек и бабушек до внуков. И все — 7,5 тысячи человек — затаив дыхание, следили за гонками.

Несколько секунд до первого заезда. Фото: Владимир Мартьянов

В воскресенье прошли соревнования в самых престижных классах — на мотоциклах с объёмом двигателя 125 и 250 кубических сантиметров. В первом классе победа по сумме трёх напряжённейших заездов к восторгу зрителей досталась каменцу Василию Несытых, который в итоговом протоколе на три очка опередил своего земляка Тимура Муратова. Третьим в общем зачёте идёт Александр Ефимов из Липецка. Дополнительный интерес к гонкам в этом классе, конечно же, привлекало участие семикратного чемпиона мира по спидвею из Каменска-Уральского Дмитрия Хомицевича. Для него летний мотокросс — это этап подготовки к основному зимнему сезону, но и тут именитый гонщик, хоть и финишировал шестым в общем зачёте, без призовых не остался — во всех трёх заездах он завоевал специальный приз за самый быстрый старт.

Лидер гонки в классе мотоциклов с объёмом двигателя 125 кубов Василий Несытых. Фото: Владимир Мартьянов

В классе двигателей объёмом 250 кубических сантиметров Каменск-Уральский болел за Семёна Рогозина, но из-за досадного падения он в итоге оказался только четвёртым, а в призовой тройке расположились Александр Тонков из Челябинска, Евгений Михайлов из Краснодарского края и Александр Викторов из Пензы. Впрочем, отставание от лидеров не настолько критичное, чтобы 10 сентября в заездах второго финального этапа, который пройдёт в Камышлове, не попробовать завоевать если не чемпионский титул, то призовое место.

Борьба продолжается даже в воздухе. Фото: Владимир Мартьянов

Уже объявлено, что федерация мотоциклетного спорта поддержит заявку Каменска-Уральского на проведение в 2019 году этапа чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с коляской — культовой для Каменска-Уральского дисциплине. Такие соревнования впервые прошли здесь в 2012 году, и с тех пор местную трассу ещё более усовершенствовали, привели в соответствие с самыми современными международными стандартами.

На трассе пермяк Александр Печеньков. Фото: Владимир Мартьянов

— Мы на этом не останавливаемся, хотим сделать Каменск-Уральский ведущим в России центром технических видов спорта, — делится как всегда громадьём планов Сергей Щербинин. — Есть принципиальная договорённость с врио губернатора Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, региональным министерством физкультуры и спорта и главой города о строительстве стадиона для спидвея, и это будет лучшая в России арена для спидвея. Волна развития в Каменске технических видов спорта пошла, и её уже не остановить.

Приз за самый быстрый старт в первом заезде в классе 250 кубов у Семёна Рогозина. Фото: Владимир Мартьянов

У будущих каменских звёзд мотокросса свои ответственные старты. Фото: Владимир Мартьянов