Волейболистки стартовали на Всемирном кубке с поражения

Матчем между женскими волейбольными сборными России и Бразилии в Токио стартовал 7-й розыгрыш Всемирного кубка чемпионов.

Наша сборная проиграла со счётом 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25). В третьей партии команда Владимира Кузюткина выигрывала 23:19, но проиграла соперницам шесть очков подряд. Лидер свердловской «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец появилась на площадке лишь в четвёртой четверти и результативными действиями не отличилась, её одноклубница Екатерина Евдокимова набрала одно очко. Самыми результативными в составе сборной России стали Наталья Гончарова (16 очков) и Татьяна Кошелева (15).

Результаты других матчей: США — Китай — 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25), Япония — Южная Корея — 3:0 (25:23, 25:21, 26:24).

Всемирный кубок чемпионов проводится международной федерацией волейбола с 1993 года — за год до чемпионата мира. В отличие от предыдущих турниров на этот раз участвуют не чемпионы континентов (Европы, Азии, Южной и Северной Америки), а лидеры континентальных рейтингов, сформированных после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, плюс Япония как страна-хозяйка и одна команда по выбору организаторов.

Сборная России участвует в турнире пятый раз, ранее она выигрывала трофей в 1997 году, по разу была второй (2001) и третьей (1993). На предыдущем турнире наши девушки были четвёртыми.

Наибольшее количество побед у Бразилии (2005, 2013), по разу Всемирный кубок чемпионов завоёвывали Куба (1993), Китай (2001), Италия (2009).

Матчем между женскими волейбольными сборными России и Бразилии в Токио стартовал 7-й розыгрыш Всемирного кубка чемпионов.Наша сборная проиграла со счётом 1:3 (17:25, 25:23, 23:25, 12:25). В третьей партии команда Владимира Кузюткина выигрывала 23:19, но проиграла соперницам шесть очков подряд. Лидер свердловской «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец появилась на площадке лишь в четвёртой четверти и результативными действиями не отличилась, её одноклубница Екатерина Евдокимова набрала одно очко. Самыми результативными в составе сборной России стали Наталья Гончарова (16 очков) и Татьяна Кошелева (15).Результаты других матчей: США — Китай — 1:3 (25:18, 18:25, 14:25, 17:25), Япония — Южная Корея — 3:0 (25:23, 25:21, 26:24). Всемирный кубок чемпионов проводится международной федерацией волейбола с 1993 года — за год до чемпионата мира. В отличие от предыдущих турниров на этот раз участвуют не чемпионы континентов (Европы, Азии, Южной и Северной Америки), а лидеры континентальных рейтингов, сформированных после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, плюс Япония как страна-хозяйка и одна команда по выбору организаторов.Сборная России участвует в турнире пятый раз, ранее она выигрывала трофей в 1997 году, по разу была второй (2001) и третьей (1993). На предыдущем турнире наши девушки были четвёртыми. Наибольшее количество побед у Бразилии (2005, 2013), по разу Всемирный кубок чемпионов завоёвывали Куба (1993), Китай (2001), Италия (2009).