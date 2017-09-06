Свердловчане – чемпионы Паралимпиад

Фото: sportufo.ru, Владимир Васильев

История человечества знает массу примеров, когда те, кого сейчас называют людьми с ограниченными возможностями, добивались выдающихся результатов в самых разных сферах деятельности. Достаточно вспомнить слепого поэта Гомера, почти полностью парализованного физика Хокинга, композитора Бетховена, который часть своих великих произведений написал, уже будучи глухим...

Из свердловчан с ограниченными возможностями наибольшую известность приобрели спортсмены. Шесть наших земляков выигрывали Паралимпийские игры – Олимпиады для атлетов с нарушениями здоровья. Две уралочки завоевали на этих соревнованиях по 5 золотых медалей – на обычных Олимпиадах ни один здоровый свердловчанин такого результата добиться не смог.