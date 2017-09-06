Гимнаст Давид Белявский едет на чемпионат мира

За свою карьеру Давид Белявский принял участие в пяти чемпионатах мира, но выше четвёртого места ему пока подняться так и не удалось. Фото: Павел Ворожцов

Двукратный призёр Олимпиады-2016 Давид Белявский из Екатеринбурга выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в канадском Монреале (2–8 октября).

По итогам Кубка России по спортивной гимнастике, прошедшего в Екатеринбурге в конце августа, тренерский штаб сборной России сформировал состав команды на чемпионат мира. Давиду Белявскому и обладателю Кубка России в многоборье Никите Нагорному в Канаде доверено побороться за награды в многоборье.

Кроме того, Артур Далалоян выступит в вольных упражнениях, Сергей Ельцов — на брусьях, Никита Игнатьев — на перекладине, а Денис Аблязин — на кольцах. В составе женской сборной в многоборье выступят Ангелина Мельникова и Елена Ерёмина, на брусьях и на бревне — Анастасия Ильянкова, а Мария Пасека — в опорном прыжке.