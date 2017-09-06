Хоккейный триллер в Екатеринбурге: «Автомобилист» одержал волевую победу над казанским «Ак Барсом»

Фото: Владимир Мартьянов

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую домашнюю победу подряд. «Шофёры» в напряжённейшем матче, уступая по ходу встречи 0:2, обыграли «Ак Барс» - 3:2.

Игра против фаворита

Надо отметить, что встреча с «Ак Барсом» вызвала у екатеринбургских любителей хоккея больший интерес, нежели предыдущая домашняя игра против «Адмирала». И это несмотря на то, что матч проходил в будний день. Болельщики активно развлекали себя до матча различными мероприятиями от «Автомобилиста», которых было немало. Кстати, в Екатеринбург прибыла солидная партия фанатов из Казани, которые с первых минут встречи начали гнать своих кумиров вперёд.

Фото: Владимир Мартьянов

Гости начали встречу активно, на правах фаворита («Ак Барс» является лидером Восточной конференции, да и последние три очные встречи оставались за хоккеистами из Татарстана). Счёт в матче был открыт уже на 3-й минуте. Хоккеисты «Автомобилиста» увлеклись атакой и пропустили ответный выпад гостей, в котором Иржи Секач, получив отличную передачу от Джастина Азеведу, буквально расстрелял Якуба Коваржа с близкого расстояния. Не успели екатеринбуржцы опомниться, как тут же Дуайт Кинг схлопотал удаление в атаке, за что «шофёры» и поплатились. Казанцы, грамотно расположившись в зоне соперника, провели отличную атаку, которую точным броском завершил Антон Глинкин. Стоит отметить и передачу Владимира Ткачёва, который вывел партнёра на пустые ворота.

Опомнились хозяева только к середине периода, когда стали возникать по-настоящему опасные моменты у ворот «Ак Барса». Проснулись и зрители, преодолевшие городские пробки. Моментами у ворот Эмиля Гарипова было очень жарко, но счёт оставался прежним. Казанцы стали действовать менее активно, но от этого их атаки не теряли остроты.

Камбэк в лучших традициях

Второй период «Автомобилист» начал довольно активно, но при этом очень часто совершал ошибки. Неточные передачи и потери шайбы приводили к молниеносным выпадам казанцев, и «шофёрам» ничего не оставалось делать, кроме как фолить. На ровном месте подопечные Владимира Крикунова заработали себе два удаления.

Фото: Владимир Мартьянов

«Ак Барс», кстати, неплохо чувствует себя в большинстве, что уже продемонстрировал в первом периоде. «Автомобилисту» пришлось очень тяжело, но екатеринбуржцы не просто выстояли, но и сумели отквитать одну шайбу в меньшинстве. Александр Торченюк с очень острого угла произвёл бросок, и шайба скользнула под перекладину ворот Гарипова.

Фото: Владимир Мартьянов

«Шофёры», поймавшие кураж, полетели в атаку, и уже довольно скоро сумели сравнять счёт. Никита Трямкин протащил шайбу через все зоны, на вираже ушёл от защитника и с близкого расстояния поразил ворота соперника. Переполненный «Уралец» от восторга буквально сошёл с ума. «Автомобилист» не просто вернулся в игру, казалось, что на площадке находится только одна команда. До конца периода екатеринбуржцы только чудом не вышли вперёд, моментов для этого было предостаточно.

Валидольная концовка

Начало третьего периода осталось за хозяевами. «Автомобилист» провёл несколько неплохих атак, а затем две минуты играл в большинстве, где имел несколько неплохих возможностей для того, чтобы впервые в матче выйти вперёд, но Эмиль Гарипов был надёжен. С каждой минутой градус напряжения возрастал, местные болельщики активно поддерживали «шофёров» в атаке, а когда трудиться приходилось Якубу Коваржу, то болельщики с замиранием сердца следили, чем же закончится эпизод. Чеху нужно отдать должное, свою команду выручал не раз по ходу всех трёх периодов.

Фото: Владимир Мартьянов

Казанцы, казалось, так и не оправились после камбэка «Автомобилиста» во втором периоде. Атаки гостей стали появляться значительно реже, всё больше «Ак Барс» стремился не пропустить. А «шофёры» не снижали оборотов и своего добились: за пять минут до конца встречи Илья Крикунов с передачи Анатолия Голышева забросил третью шайбу в ворота «Ак Барса».

Оставшееся время казалось для болельщиков екатеринбуржцев вечностью, но «шофёры» выстояли. «Автомобилист» выстоял и одержал победу над лидером Восточной конференции – 3:2.