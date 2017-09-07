Лучница Ксения Перова из Лесного стала второй в финале Кубка мира

Финал Кубка мира для Ксении Перовой — пристрелка перед чемпионатом мира. Фото: Медиаслужба международной федерации стрельбы из лука

Как уже сообщала «ОГ», Ксения ПЕРОВА из закрытого города Лесного стала второй в финале Кубка мира по стрельбе из лука в Риме (Италия), а чуть ранее в Великих Луках (Псковская область) она же выиграла титул чемпионки России. Теперь, будучи лидером национальной команды и в статусе одного из фаворитов, она по-едет на чемпионат мира, который пройдёт 15–22 октября в столице Мексики городе Мехико.

Уже многие годы Ксения Перова входит в число лидеров российской стрельбы из лука, поэтому её победа в Великих Луках воспринимается как само собой разумеющееся. А вот блестящее выступление в столице Италии, куда получили приглашение только восемь лучших спортсменок по итогам четырёх промежуточных этапов Кубка мира, стало в некотором роде неожиданностью. В четвертьфинале представительного турнира Ксения Перова обыграла призёра чемпионата Европы-2014 и Европейских игр-2015 испанку Алисию Марин — 6:4. В полуфинале оказалась сильнее призёра Олимпиады-2016 и чемпионки мира-2014 Тан Я Тин из Тайваня — 6:2. И только в финале уралочка уступила звезде стрельбы из лука трёхкратной олимпийской чемпионке и пятикратной чемпионке мира, победительнице Кубка мира-2016 Бо Бае Ки из Южной Кореи (1:7).

Второе место в финале Кубка мира - наивысшее достижение Ксении Перовой в карьере на этих соревнованиях. Фото: медиаслужба международной федерации стрельбы из лука.

— Я очень рада своим результатам и на чемпионате России, и в финале Кубка мира, — призналась в эксклюзивном интервью «ОГ» Ксения Перова. — Все эти соревнования — подготовка к главному старту сезона, которым станет чемпионат мира в Мексике. В этом сезоне он состоится в октябре. На моей памяти так поздно чемпионаты мира ещё не проводились.

— Как тогда оцениваете свою подготовку?

— На данном этапе я нахожусь в форме. Физически чувствую себя неплохо. Есть надежда на дальнейшие хорошие выступления. Самое главное — в течение ближайшего месяца не растерять эту форму. С 11 сентября у нас начнётся Кубок России по стрельбе из лука в Калининграде. Там ещё раз проверю свою форму. А потом будет учебно-тренировочный сбор в Подмосковье. Ну а в начале октября отправимся с командой в Мексику. Перед началом турнира нужно будет успеть пройти акклиматизацию.

— Финал Кубка мира добавил вам уверенности в своих силах?

— Это мой второй в жизни финал Кубка мира. В прошлый раз я участвовала в финале Кубка мира в Дании сразу после Олимпиады-2016. Вся основная форма была выплеснута на Играх в Рио, где наша команда завоевала серебро. Так что к соревнованиям в Дании я, можно сказать, уже была совсем расслабленной. Сейчас же к финалу Кубка мира в Риме я подошла ответственнее и сконцентрированнее. Так совпало, что и сезон не закончился, и я в хорошей форме. Кроме того, у меня уже есть опыт выступления на Кубке мира. Считаю, что для меня в Риме всё сложилось хорошо. Я уступила только трёхкратной олимпийской чемпионке Бо Бае Ки из Южной Кореи. У меня с ней давние счёты. Наш спарринг — не первый. И у меня пока всё никак не получается её победить.

Многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира кореянка Бо Бае Ки (на фото - слева) - единственная, кто смог остановить Ксению Перову на пути к победе в финале Кубка мира. Фото: медиаслужба международной федерации стрельбы из лука

— В Риме вы были единственной неазиаткой, пробившейся в полуфинал. Получается, вы лучшая в мире за исключением Азии?

— Получается, что так (улыбается).

— Вы уже выигрывали в команде чемпионат мира. С командой же были второй на Играх в Рио. Может, пора уже что-то и в индивидуальных стартах на мировом первенстве выиграть?

— Хотелось бы. Надо подбираться поближе к лидерам. Вот уже стала попадать на финалы Кубка мира — то есть в восьмёрку сильнейших. Опыт должен помочь мне и в личных соревнованиях выступать достойно.

— Какие цели ставите перед собой на Мексику?

— Попасть «в призы» и лично, и в команде. Если сильно постараемся и всё сложится хорошо, то, в принципе, это возможно.

— В марте 2015 года вы родили дочку, а уже в августе завоевали золото чемпионата мира. В 2016-м успешно выступили на Играх в Рио. Помнится, после них вы не были уверены в том, будете ли продолжать карьеру. Но, как мы видим, в нынешнем сезоне вы не просто едете по инерции на достижениях прошлых лет, но и продолжаете выступать блестяще. Уже решили, что остаётесь ещё на один олимпийский цикл?

— Когда меня после Рио спрашивали о продолжении карьеры, я действительно не знала. Но время летит так быстро — не заметила, как после Рио минул год. Глядишь, и оставшееся время так же пройдёт. Я работаю на результат и, конечно, мне бы хотелось поучаствовать в Олимпиаде-2020. Но это очень долгая история. Так что не буду ничего загадывать.